Exhibicionista se cuela en clase online de una escuela publica en Florida

Un hombre logró acceso a una clase en línea de una escuela pública del centro de Florida y mostró sus partes íntimas a los alumnos, informaron este jueves medios locales de Orlando.



Según el canal WKMG, un memorando del distrito escolar del condado Orange reportó que los alumnos de una escuela pública estaban recibiendo una clase para aprender a usar la herramienta tecnológica Zoom cuando se produjo la irrupción del exhibicionista.



El documento interno no precisó a qué escuela y a qué nivel escolar pertenecen los alumnos afectados.



Según otro canal televisivo local, la "situación fue manejada por las fuerzas del orden y la administración de la escuela".



El distrito escolar contactó después a los padres de los asistentes a la clase para informarles y avisó a los profesores de que Zoom no está entre las herramientas tecnológicas que se recomienda usar para videoconferencias en el ámbito escolar, con el fin de proteger "los datos de alumnos y profesores".



En cualquier caso, señaló que en caso de usarla empleen la función de "sala de espera" que permite al organizador controlar quen se une a la reunión.



El canal WESH dijo que el FBI ha informado de un aumento de las denuncias por estas irrupciones no deseeadas en plataformas de videoconferencias, cuyo uso se ha incrementado debido a las medidas de aislamiento tomadas debido a la pandemia de la COVID-19.



A pocas horas de que entre en vigor la orden estatal "quédate en casa" emitida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los contagios confirmados por COVID-19 en el estado ascienden este jueves a 8.010, mientras la cifra de fallecidos por la enfermedad suma 128 por el momento.



La pandemia, que ya ha dejado más de 5.300 muertos y 217.000 contagiados en EE.UU., ha forzado a las autoridades en todo el país a decretar medidas de restricción de movimientos, confinamiento de los ciudadanos y a cancelar eventos públicos.