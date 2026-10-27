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Expectativas y dudas en Serbia

El país, en incertidumbre tras la victoria opositora

Por EFE

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Expectativas y dudas en Serbia
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      Belgrado, Serbia.- La arrolladora victoria de la opositora Lista de Estudiantes en las elecciones anticipadas del domingo en Serbia ha acabado con los doce años de dominio del nacionalista Aleksandar Vucic y ha abierto un periodo de muchas expectativas de regeneración democrática, pero también de incertidumbre sobre el nuevo Gobierno.

      La candidatura creada por los universitarios serbios ha logrado el 52 % de los votos frente al 39 % del conservador Partido Progresista Serbio, según datos oficiales con el recuento prácticamente terminado, que se traducirá en unos 141 de los 250 escaños del Parlamento.

      Ningún universitario ocupará escaño, ya que su lista se compone de 250 expertos, más de la mitad de ellos con doctorados en sus profesiones, elegidos en un largo y complicado proceso de democracia directa en asambleas en todas las universidades del país.

      Ahora tendrán que aplicar un programa, minimalista y ambicioso, redactado por los universitarios y que tiene como pilares la lucha contra la corrupción y fortalecer las instituciones y el Estado de derecho.

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      Los analistas coinciden en que esta ambigüedad buscaba aglutinar a la mayor parte de la población bajo un único objetivo: acabar con el autoritarismo y la corrupción de que acusan a Vucic.

      "Los estudiantes han ganado las elecciones. Ahora viene la parte más difícil: tienen que recuperar el Estado", dice a EFE Milorad Ivanovic, redactor jefe de la red de periodismo de investigación BIRN.

      Ivanovic asegura que el SNS de Vucic no sólo ha dirigido las instituciones, sino que las ha reemplazado, y que no se trata de cambiar un Gobierno sino de un "reseteo de la sociedad. La gente siente que se ha liberado de la mafia. No esperan milagros. Esperan normalidad. Ese es el mayor activo del nuevo Gobierno", asegura.

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