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Expresidente Zapatero declara por corrupción

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Expresidente Zapatero declara por corrupción
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      Barcelona, Esp.- El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero compareció el miércoles ante un juez en Madrid en relación con su presunto papel en el rescate gubernamental de una aerolínea y con vínculos con joyas descubiertas en un registro policial en su oficina.

      Se trata de la primera comparecencia de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional desde que el mes pasado quedó bajo investigación por presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otras posibles irregularidades financieras en relación con el rescate del gobierno español a la aerolínea Plus Ultra.

      Zapatero, de 65 años, que fue presidente del Gobierno de 2004 a 2011, llevaba una década fuera de cargos públicos cuando Plus Ultra recibió 53 millones de euros (61,5 millones de dólares) en dinero público en 2021 procedente de un fondo de recuperación por el COVID-19.

      El juez José Luis Calama también examina un posible caso de fraude fiscal y de comercio de contrabando relacionado con joyas valoradas en 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares), descubiertas en una caja fuerte por la policía durante un registro de la oficina de Zapatero en mayo.

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      Zapatero ha negado cualquier irregularidad en el caso de la aerolínea y ha dicho que las joyas fueron heredadas o recibidas como regalos.

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