Fatales ataques de los rusos contra Ucrania

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó el lunes oleadas de misiles y drones contra Ucrania temprano el lunes, matando al menos a 22 personas en ataques que expusieron brechas cada vez mayores en las defensas antiaéreas ucranianas, más de cuatro años después de que Moscú lanzó su invasión a gran escala, informaron las autoridades.

Todos los misiles balísticos lanzados por Rusia alcanzaron sus objetivos, lo que subraya la necesidad de Kiev de más misiles interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos, un punto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy probablemente reiterará en una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, esta semana.

Quince personas murieron en la capital, Kiev, que fue el principal objetivo de Rusia, y 56 resultaron heridas, según el jefe administrativo Tymur Tkachenko. Otras siete personas murieron en la región más amplia de Kiev y 29 resultaron heridas, según el servicio de emergencias de Ucrania.

Moscú ha intensificado los ataques contra Kiev en represalia por los recientes ataques ucranianos de largo alcance, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Esa ofensiva ucraniana ha provocado una grave escasez de combustible y presionó al presidente Vladímir Putin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El jueves, un ataque ruso mató a 31 personas en Kiev, el más mortífero para la capital este año. Los avances de Ucrania en tecnología de drones le han dado una ventaja en los últimos meses, dicen analistas y funcionarios occidentales, golpeando rutas de suministro detrás de la línea del frente, despojando al ejército ruso de impulso en el campo de batalla y ralentizando su avance.

Pero Rusia ahora está explotando vulnerabilidades en las defensas antiaéreas de Ucrania, que siguen dependiendo en gran medida de los sistemas de misiles Patriot para interceptar misiles balísticos que rara vez pueden derribar.