Fiscal general solicita arresto de Juan Pablo Guanipa en Caracas

CARACAS (AP) — El fiscal general de Venezuela declaró el lunes que su oficina había solicitado el arresto de uno de los aliados más cercanos de la líder opositora María Corina Machado, menos de 12 horas después de su liberación como parte de gestiones del gobierno para liberar a aquellos enfrentando acusaciones políticas.

El comunicado del fiscal general no indicó si Juan Pablo Guanipa fue arrestado nuevamente, ni dio indicios de su paradero. El gobierno lo había liberado junto con varios otros miembros prominentes de la oposición el domingo.

La oficina del fiscal general Tarek William Saab publicó en redes sociales que "ha solicitado ante el tribunal competente la revocatorio de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa: en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional".

No detalló qué condiciones violó Guanipa, un exgobernador de la oposición, durante las horas que estuvo libre, pero se dijo que las autoridades estaban buscando arresto domiciliario.

El hijo de Guanipa, Ramón, dijo a los periodistas el lunes que las autoridades aún no le han notificado el paradero de su padre ni su decisión de colocarlo bajo arresto domiciliario. Afirmó que su padre no violó las dos condiciones de su liberación —presentarse mensualmente ante un tribunal y no salir de Venezuela— y mostró a los periodistas el documento judicial que las enumeraba.

Secuestrado por "hombres fuertemente armados"

Horas antes, Machado indicó en redes sociales que Guanipa fue capturado alrededor de la medianoche en un barrio residencial de la capital, Caracas.

"Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", publicó en X.

El desarrollo marcó el último giro en la agitación política en Venezuela tras la captura por parte del ejército estadounidense el 3 de enero de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de un complejo de base militar en Caracas en una operación sorprendente que los llevó a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha enfrentado una creciente presión para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, han sido vinculadas a sus actividades políticas. Las liberaciones también siguieron a una visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Rodríguez asumió como mandataria interina tras la captura de Maduro el 3 de enero y su gobierno comenzó a liberar prisioneros días después.

Algunos de los liberados el domingo se unieron a las familias que esperaban fuera de las instalaciones de detención a que sus seres queridos fueran liberados. Gritaban "¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!" y marcharon una corta distancia.

"Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente", dijo Guanipa a los periodistas tras su liberación. "Estoy convencido de que nos corresponde ahora enfocarnos todos hacia la construcción de un país libre y democrático".

Guanipa había pasado más de ocho meses detenido en una instalación en Caracas.

"Mi padre no puede ser un criminal ... solo por salir a dar unas declaraciones", declaró Ramón Guanipa. "¿Hasta cuándo va a ser un crimen hablar en este país?"

El grupo venezolano de derechos de los prisioneros Foro Penal confirmó la liberación de al menos 30 personas el domingo.

Varios miembros de la organización política de Machado estaban entre los liberados el domingo, incluyendo el abogado Perkins Rocha y la organizadora local María Oropeza, quien en 2024 transmitió en vivo su arresto por parte de agentes de inteligencia militar mientras irrumpían en su casa con una palanca.

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, expresó seria preocupación por la desaparición de Juan Pablo Guanipa.

"Hasta ahora no tenemos información clara sobre quiénes se lo llevaron", sostuvo Romero. "Esperamos que sea liberado de inmediato".

Largas detenciones por actividades políticas

Guanipa fue detenido a finales de mayo y acusado por el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, de participar en un supuesto "grupo terrorista" que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. El hermano de Guanipa, Tomás, rechazó la acusación y dijo que el arresto tenía como objetivo reprimir la disidencia.

El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros —una demanda central de la oposición del país y de organizaciones de derechos humanos con el respaldo de Estados Unidos— pero las familias y los observadores de derechos han criticado a las autoridades por la lentitud en el ritmo de las liberaciones.

La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, comenzó la semana pasada a debatir un proyecto de ley de amnistía que podría llevar a la liberación de cientos de prisioneros. La oposición y las organizaciones no gubernamentales han reaccionado con optimismo cauteloso, así como con sugerencias y demandas de más información sobre el contenido de la propuesta.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el viernes un video en Instagram mostrándose fuera de un centro de detención en Caracas y diciendo que "todos" serían liberados a más tardar la próxima semana, una vez que se apruebe el proyecto de ley de amnistía.

Rodríguez, la presidenta encargada, y Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hablaron por teléfono a finales de enero. Su portavoz, Ravina Shamdasani, en un comunicado dijo que envió un equipo al país y "ofreció nuestro apoyo para ayudar a Venezuela a trabajar en una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación" en la que los derechos humanos deben ser el centro.