logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Fiscalía alemana registra oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero

Fiscalía de Fráncfort enfoca investigación en empleados y relaciones comerciales de Deutsche Bank

Por AP

Enero 28, 2026 07:45 p.m.
A
Fiscalía alemana registra oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Investigadores alemanes registraron las oficinas de Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, el miércoles en relación con una investigación sobre posible lavado de dinero, informaron las autoridades.

Fiscales en Fráncfort dijeron que la investigación se centró en "empleados desconocidos" y en las relaciones comerciales previas del banco con entidades extranjeras sospechosas de lavado de dinero. Se registraron oficinas en Fráncfort, donde el banco tiene su sede, y en Berlín. La fiscalía no dio más detalles.

Deutsche Bank dijo en un comunicado: "Confirmamos que la fiscalía de Fráncfort está en nuestras oficinas. El banco está cooperando plenamente con la fiscalía. No podemos hacer más comentarios".

Se prevé que el banco publique el jueves su reporte financiero 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Deutsche Bank ha tenido varios enfrentamientos con los reguladores a lo largo de los años. En 2017, la Reserva Federal de Estados Unidos lo multó con 41 millones de dólares por no mantener controles contra el lavado de dinero; el mismo año, los reguladores en Nueva York y Reino Unido lo multaron con 629 millones de dólares por fallos en los controles que permitieron a rusos adinerados lavar 10.000 millones de dólares en fondos ilícitos a través del banco. Y en 2018, las autoridades de Nueva York lo multaron con 205 millones de dólares por manipular el mercado de divisas.

En general, el lavado de dinero se puede definir como transacciones destinadas a ocultar el origen de los fondos para hacerlos parecer provenientes de una fuente legítima.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalía alemana registra oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero
Fiscalía alemana registra oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero

Fiscalía alemana registra oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero

SLP

AP

Fiscalía de Fráncfort enfoca investigación en empleados y relaciones comerciales de Deutsche Bank

Tesla pierde terreno como fabricante de vehículos eléctricos
Tesla pierde terreno como fabricante de vehículos eléctricos

Tesla pierde terreno como fabricante de vehículos eléctricos

SLP

AP

Las ganancias de Tesla se reducen por segundo año consecutivo, ¿cómo afectará esto a la empresa?

Sobrepoblación carcelaria en Guatemala: desafío para contener violencia pandillera
Sobrepoblación carcelaria en Guatemala: desafío para contener violencia pandillera

Sobrepoblación carcelaria en Guatemala: desafío para contener violencia pandillera

SLP

AP

Marco Villeda destaca la importancia del control carcelario en la lucha contra la violencia pandillera en Guatemala.

Marco Rubio anuncia medidas para controlar el dinero del petróleo de Venezuela
Marco Rubio anuncia medidas para controlar el dinero del petróleo de Venezuela

Marco Rubio anuncia medidas para controlar el dinero del petróleo de Venezuela

SLP

AP

El Secretario de Estado Marco Rubio revela planes para el manejo de fondos petroleros en Venezuela.