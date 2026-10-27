Francia busca apaciguar el enojo estudiantil
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París, Fra.- El gobierno de Francia se comprometió a sustituir en 2028 su plataforma nacional en línea de admisión universitaria, con el objetivo de apaciguar el enojo estudiantil tras semanas de protestas por la educación y el costo de vida.
El ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, anunció un "cambio sustancial" en la plataforma para 2027, antes de su reemplazo al año siguiente.
El sistema, llamado Parcoursup, gestiona las solicitudes a universidades y otros programas de educación superior. Ha sido uno de los principales focos de las protestas, y los estudiantes critican criterios de selección poco claros y un acceso desigual a los cursos de su preferencia.
Dos grupos de estudiantes de secundaria acogieron con satisfacción algunas concesiones, pero pidieron que continuaran las protestas. Sus representantes hablaron después de reunirse con el primer ministro Sébastien Lecornu más temprano el lunes, antes de la conferencia de prensa de los ministros.
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Los anuncios en una conferencia de prensa se produjeron después de los peores disturbios en Francia en años el 17 de octubre, cuando las manifestaciones por la financiación escolar y el aumento del costo de vida derivaron en disturbios y saqueos en todo el país. Grupos de manifestantes provocaron incendios, asaltaron edificios públicos saquearon tiendas y se enfrentaron con la policía.
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