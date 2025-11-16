Francia consigue liberar a ciudadano franco-chileno detenido en Venezuela
Camilo Castro vuelve a Francia luego de ser detenido en Venezuela durante cuatro meses
PARÍS (AP) — El gobierno de Francia anunció el domingo la liberación de un ciudadano franco-chileno que estuvo detenido cuatro meses en Venezuela.
Camilo Castro, con aspecto cansado, fue trasladado de regreso a Francia, aterrizando el domingo en el aeropuerto de Orly en París. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, atribuyó a la diplomacia francesa el haber logrado su liberación.
En una publicación en X, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su alivio por la liberación de Castro.
"Francia a veces avanza en silencio, pero siempre con determinación y serenidad: así es como protegemos a los nuestros", escribió el mandatario.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Castro vive en Colombia y desapareció en junio tras cruzar a la vecina Venezuela en lo que el profesor de yoga de 41 años de edad esperaba que fuera un viaje rápido de ida y vuelta para extender su visa colombiana, según Amnistía Internacional.
no te pierdas estas noticias
Francia consigue liberar a ciudadano franco-chileno detenido en Venezuela
AP
Camilo Castro vuelve a Francia luego de ser detenido en Venezuela durante cuatro meses
Grecia y Ucrania firman acuerdo para suministro de gas de EU
AP
El presidente de Ucrania y el primer ministro griego sellan pacto de suministro energético
Trump busca normalizar relaciones entre Arabia Saudí e Israel en visita clave
AP
La visita del príncipe heredero saudí a la Casa Blanca se centra en la normalización de relaciones con Israel.