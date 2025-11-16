logo pulso
Francia consigue liberar a ciudadano franco-chileno detenido en Venezuela

Camilo Castro vuelve a Francia luego de ser detenido en Venezuela durante cuatro meses

Por AP

Noviembre 16, 2025 12:13 p.m.
PARÍS (AP) — El gobierno de Francia anunció el domingo la liberación de un ciudadano franco-chileno que estuvo detenido cuatro meses en Venezuela.

Camilo Castro, con aspecto cansado, fue trasladado de regreso a Francia, aterrizando el domingo en el aeropuerto de Orly en París. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, atribuyó a la diplomacia francesa el haber logrado su liberación.

En una publicación en X, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su alivio por la liberación de Castro.

"Francia a veces avanza en silencio, pero siempre con determinación y serenidad: así es como protegemos a los nuestros", escribió el mandatario.

Castro vive en Colombia y desapareció en junio tras cruzar a la vecina Venezuela en lo que el profesor de yoga de 41 años de edad esperaba que fuera un viaje rápido de ida y vuelta para extender su visa colombiana, según Amnistía Internacional.

 

