Funeral militar en Caracas por soldados fallecidos en ataque a Maduro

CARACAS (AP) — El ejército de Venezuela celebró el miércoles un funeral en la capital del país para enterrar a decenas de soldados asesinados durante el ataque que lanzó Estados Unidos el fin de semana para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Hombres cargaron ataúdes de madera cubiertos con la bandera venezolana frente a filas de oficiales uniformados. Se escuchaban cantos desde una iglesia cercana en Caracas y la música de una orquesta militar se escuchaba en el cementerio, mientras multitudes de familiares y soldados marchaban detrás de una fila de ataúdes.

Cuando los ataúdes fueron bajados al suelo, se oyeron disparos de una ceremonia militar en el cementerio estatal situado en un barrio de bajos ingresos en el lado sur de la ciudad. Más temprano durante un velorio, las familias lloraron y se abrazaron junto a los ataúdes.

"Gracias por permitirles abrazar la carrera militar", expresó Rafael Murillo, un comandante del ejército, a las familias que lo rodeaban.

Antes de la ceremonia, miembros armados de la Guardia Nacional patrullaban algunas áreas mientras las familias de los soldados fallecidos completaban el papeleo requerido para los entierros.

De acuerdo con datos del ejército de Venezuela, al menos 24 elementos de seguridad venezolanos murieron en la operación militar estadounidense realizada en plena noche para capturar a Maduro y llevarlo a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, manifestó que docenas de militares y civiles fueron asesinados por el ejército estadounidense, y que los fiscales investigarían las muertes en lo que describió como un "crimen de guerra". No especificó si la estimación se refería específicamente a venezolanos.

El gobierno de Cuba anunció el domingo que 32 agentes militares y policiales cubanos que trabajaban en Venezuela murieron también en la operación militar estadounidense, por lo que la isla decretó dos días de luto.

"Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza", escribió el ejército venezolano en una publicación de Instagram el lunes. "Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano". ___ La periodista de The Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este despacho desde Ciudad de México. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.