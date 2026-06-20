Giorgia Meloni a Trump: "Italia y yo no rogamos"

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Roma, Ita.- El gobierno italiano cerró filas el viernes para arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su afirmación de que la primera ministra Giorgia Meloni le había "rogado" una foto durante la reciente cumbre del G7, una réplica que sugirió que el país, que ha sido un aliado histórico de Estados Unidos, ya estaba harto de las fanfarronadas y críticas del mandatario.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló abruptamente un viaje a Estados Unidos previsto para este fin de semana y calificó las afirmaciones de Trump de "graves y ofensivas" hacia Meloni y hacia toda Italia.

Meloni, por su parte, publicó un video en el que calificó las afirmaciones de Trump de "completamente inventadas" y expresó su asombro de que inventara tales cosas sobre un aliado.

"Italia y yo no rogamos", dijo con contundencia.

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Trump hizo los comentarios en una entrevista emitida el viernes por la mañana en la cadena La7. El corresponsal de La7 le preguntó al mandatario sobre Ucrania, pero este sacó a relucir a Meloni y la conversación derivó hacia su encuentro, captado en video, durante la recién concluida reunión del G7 en Evian-les-Bains, Francia.

Según La7, Trump dijo que Meloni le había "rogado" una oportunidad para una foto. El republicano afirmó que no estaba obligado a hacerlo, pero que sintió lástima por ella y aceptó.