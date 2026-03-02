Gobiernos repatrian viajeros varados en Oriente Medio por conflicto

LONDRES (AP) — Varios gobiernos se apresuraron a ayudar a los viajeros a regresar a casa el lunes después de que el ataque contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel paralizara los vuelos a través de Oriente Medio.

Turistas y viajeros de negocios se encontraron inesperadamente varados en hoteles, aeropuertos y en cruceros, sin información sobre cuándo reabrirían muchos aeropuertos o cuándo se reanudarían los vuelos hacia y a través de Oriente Medio. Los gobiernos dijeron a los ciudadanos varados que se resguardaran donde estaban.

Los aeropuertos cerrados en Dubái, Abu Dabi y Doha —incluido el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los más transitados del mundo— son importantes centros de conexión para los viajes entre Europa, África y Occidente hacia Asia. Los tres fueron alcanzados directamente por ataques.

Qatar Airways informó el lunes que sus vuelos siguen suspendidos, y que su próxima actualización está prevista para la mañana del martes, mientras Jordania anunció un cierre parcial de su espacio aéreo.

Unos 30.000 turistas alemanes están actualmente varados en cruceros, en hoteles o en aeropuertos cerrados en Oriente Medio y no pueden regresar a casa debido al conflicto.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, señaló a última hora del domingo que una evacuación militar no era posible en ese momento debido al cierre del espacio aéreo.

Indicó que el gobierno estaba estudiando otras opciones para ayudar a traer de vuelta a sus ciudadanos y que todos debían seguir las recomendaciones de las agencias de viajes alemanas y de las autoridades locales.

La Asociación Alemana de Viajes instó a los turistas a "permanecer en los hoteles que tienen reservados con carácter de urgencia" y a no "dirigirse por su cuenta al aeropuerto ni a un país vecino".

Otros gobiernos hicieron recomendaciones similares.

La República Checa enviará dos aviones a Egipto y Jordania para repatriar a ciudadanos checos, indicó el primer ministro, Andrej Babiš. Uno recogerá a 79 checos en la ciudad turística egipcia de Sharm El Sheij que quieren regresar desde Israel. Viajan de Israel a Egipto en autobús. El otro avión evacuará a checos desde Ammán, Jordania. Babiš dijo que hay unos 6.700 checos en la región.

Otros cuatro aviones se dirigen a Mascate y Salalah, en Omán, para llevar de regreso a turistas checos.

En Asia, miles de viajeros quedaron varados en la isla turística indonesia de Bali porque se cancelaron vuelos internacionales.

El aeropuerto internacional de Bali indicó que al menos 15 vuelos, ocho de salidas y siete llegadas, en rutas hacia Dubái, Doha y Abu Dabi, fueron cancelados hasta la tarde del lunes.

Air France canceló vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad, mientras aerolíneas desde Air India hasta KLM suspendieron vuelos y emitieron avisos.

Los datos de aerolíneas mostraron que 3.197 pasajeros con salida se vieron afectados por las interrupciones, dijo el portavoz del aeropuerto, Gede Eka Sandi Asmadi.

Las aerolíneas de Estados Unidos emitieron avisos de viaje y las interrupciones en el transporte global castigaron al sector turístico en los mercados financieros a primera hora del lunes, incluidas las acciones de aerolíneas que operan a nivel mundial. United, Delta y American cayeron entre un 5% y un 6% y las cadenas hoteleras globales se desplomaron. Las líneas de cruceros como Carnival bajaron aún más.