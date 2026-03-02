Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan
Murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército
La mañana de este lunes la carroza con los restos de Rubén Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), salió de la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, y se dirige al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan.
"El Mencho" murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que desató una serie de narcobloqueos y actos violentos en 23 estados de todo el país.
El velorio se llevó a cabo durante el domingo. Hasta la funeraria llegaron numerosos arreglos florales, a los cuales se les retiraron las cintas con los mensajes y nombres de quienes enviaban. En los alrededores se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de fuerzas federales.
Los restos del "Mencho" se trasladan en una carroza blanca, que va seguida con otra carroza con flores y una camioneta gris.
Entregan cuerpo de "El Mencho"
Se realizaron pruebas genéticas para su identificación
no te pierdas estas noticias
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan
El Universal
Murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército
STPS confirma reducción gradual a 40 horas laborales para 2030
El Universal
La jornada laboral se reducirá dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
Claudia Sheinbaum: concierto de Shakira muestra que "la gente está bien"
El Universal
Tras el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, la Presidenta afirmó que el objetivo es recuperar la paz