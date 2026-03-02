logo pulso
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan

Murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército

Por El Universal

Marzo 02, 2026 12:21 p.m.
A
Trasladan restos de El Mencho a panteón en Zapopan

La mañana de este lunes la carroza con los restos de Rubén Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), salió de la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, y se dirige al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan.
"El Mencho" murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que desató una serie de narcobloqueos y actos violentos en 23 estados de todo el país.
El velorio se llevó a cabo durante el domingo. Hasta la funeraria llegaron numerosos arreglos florales, a los cuales se les retiraron las cintas con los mensajes y nombres de quienes enviaban. En los alrededores se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de fuerzas federales.
Los restos del "Mencho" se trasladan en una carroza blanca, que va seguida con otra carroza con flores y una camioneta gris.

Entregan cuerpo de "El Mencho"

Se realizaron pruebas genéticas para su identificación

