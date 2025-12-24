Grupo de hackers prorrusos paraliza La Poste de Francia con ciberataque

PARÍS (AP) — Un grupo de hackers prorrusos se atribuyó la responsabilidad de un importante ciberataque que detuvo las entregas de paquetes por parte del servicio postal nacional de Francia pocos días antes de Navidad, dijo la fiscalía el miércoles.

Después de la reivindicación del grupo de ciberdelincuentes conocido como Noname057, la agencia de inteligencia francesa DGSI asumió la investigación del ataque cibernético, informó la fiscalía de París en un comunicado a The Associated Press.

El grupo ha sido acusado de otros ciberataques en Europa, incluyendo uno en las fechas de una cumbre de la OTAN en Holanda y sitios del gobierno francés. Fue el objetivo de una gran operación policial europea a principios de este año.

Los sistemas informáticos centrales del servicio postal nacional francés La Poste fueron desconectados el lunes en un ciberataque de denegación de servicio distribuido, o DDoS, que aún no se había resuelto completamente para la mañana del miércoles, dijo la empresa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los trabajadores postales no pudieron rastrear las entregas de paquetes, y los pagos en línea en la rama bancaria de la empresa también se vieron interrumpidos. Fue un duro golpe para La Poste, que entregó 2.600 millones de paquetes el año pasado y emplea a más de 200.000 personas, durante la temporada más ocupada del año.

Francia y otros aliados europeos de Ucrania alegan que Rusia está llevando a cabo una campaña de "guerra híbrida" para sembrar división en las sociedades occidentales y socavar su apoyo a Ucrania. La AP ha rastreado más de 145 incidentes, incluyendo sabotajes, asesinatos, ciberataques, desinformación y otros actos hostiles que agotan cada vez más los recursos policiales.