Ciberataque deja sin correo ni pagos digitales a Francia en plena Navidad

PARÍS (AP) — Un presunto ciberataque dejó fuera de servicio el servicio postal nacional de Francia y su brazo bancario el lunes, bloqueando y retrasando las entregas de paquetes y los pagos en línea en plena época navideña.

El servicio postal, llamado La Poste, dijo en un comunicado que un incidente de denegación de servicio distribuido (DDoS), "hizo que sus servicios en línea fueran inaccesibles". Afirmó que el incidente no tuvo impacto en los datos de los clientes, pero interrumpió la entrega de paquetes y correo.

En una oficina de correos de París adornada con guirnaldas navideñas y que suele estar muy concurrida en esta época del año, los empleados no pudieron atender a clientes frustrados que hacían fila para enviar o recoger paquetes, incluidos regalos de Navidad.

Los clientes del brazo bancario de la compañía, La Banque Postale, no pudieron usar la aplicación para aprobar pagos o realizar otros servicios. El banco redirigió las aprobaciones a mensajes de texto en su lugar.

"Nuestros equipos están movilizados para resolver la situación rápidamente", dijo el banco en mensajes publicados en las redes sociales.

Hace una semana, el gobierno de Francia fue blanco de un ciberataque que afectó al Ministerio del Interior, encargado de la seguridad nacional.

En ese incidente, un presunto hacker extrajo unas pocas docenas de archivos sensibles y obtuvo acceso a datos relacionados con registros policiales y personas buscadas, dijo el ministro del Interior, Laurent Nunez, en la emisora France-Info. Culpó a la "imprudencia" en el ministerio por el incidente. Los medios franceses informaron que un joven de 22 años fue detenido.

También la semana pasada, los fiscales dijeron que la agencia de contraespionaje de Francia está investigando un presunto complot de ciberataque que involucraba software que habría permitido a usuarios remotos controlar los sistemas informáticos de un ferry internacional de pasajeros. Un miembro de la tripulación letón está bajo custodia enfrentando cargos de haber actuado para una potencia extranjera no identificada, dijeron las autoridades.

Francia y otros aliados europeos de Ucrania alegan que Rusia está librando una "guerra híbrida" contra ellos, utilizando sabotaje, asesinatos, ciberataques, desinformación y otros actos hostiles que a menudo son difíciles de rastrear rápidamente hasta Moscú.