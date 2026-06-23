Guerras se "alimentan" más rápido que personas: Papa
Criticó las barreras que ralentizan la ayuda humanitaria en todo el mundo
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Roma, Ita.- El papa León XIV afirmó el lunes que resulta más fácil financiar guerras que alimentos para personas, e instó a los gobiernos a reforzar los recursos para combatir el hambre tras un grave déficit de financiamiento por parte de Estados Unidos y otros países.
En discurso ante el órgano rector del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, presionó a los gobiernos para que reduzcan la burocracia y derriben los obstáculos que impiden que la ayuda llegue a quienes la necesitan.
Criticó las barreras políticas y administrativas que ralentizan la ayuda humanitaria mientras el gasto militar continúa sin trabas. "Mientras que las formas de ayuda y los proyectos de desarrollo se ven obstaculizados por decisiones políticas complejas e incomprensibles, visiones ideológicas sesgadas y barreras aduaneras impenetrables, las armas no", señaló. "En efecto, los conflictos se ´alimentan´ con mayor facilidad que con la que se nutre a las personas".
Durante años, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue la columna vertebral de la ayuda humanitaria en todo el mundo. Pero el año pasado, el gobierno de Trump abolió la agencia, recortando 60.000 mdd en asistencia total. Tras un reajuste en diciembre, Estados Unidos ha restablecido la financiación al PMA y anunció 218 millones de dólares en ayuda para UNICEF.
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León advirtió que las crisis actuales se han convertido en "realidades persistentes", y sostuvo que el sistema global ya no solo está fallando, sino que reproduce las condiciones que están detrás del hambre.
León XIV describió un orden internacional fracturado marcado por la desconfianza, con países que priorizan los intereses nacionales por encima de la cooperación, incluso cuando el hambre alimenta la inestabilidad, la migración y los conflictos.
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