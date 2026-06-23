logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Guerras se "alimentan" más rápido que personas: Papa

Criticó las barreras que ralentizan la ayuda humanitaria en todo el mundo

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Guerras se "alimentan" más rápido que personas: Papa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Roma, Ita.- El papa León XIV afirmó el lunes que resulta más fácil financiar guerras que alimentos para personas, e instó a los gobiernos a reforzar los recursos para combatir el hambre tras un grave déficit de financiamiento por parte de Estados Unidos y otros países.

      En discurso ante el órgano rector del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, presionó a los gobiernos para que reduzcan la burocracia y derriben los obstáculos que impiden que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

      Criticó las barreras políticas y administrativas que ralentizan la ayuda humanitaria mientras el gasto militar continúa sin trabas. "Mientras que las formas de ayuda y los proyectos de desarrollo se ven obstaculizados por decisiones políticas complejas e incomprensibles, visiones ideológicas sesgadas y barreras aduaneras impenetrables, las armas no", señaló. "En efecto, los conflictos se ´alimentan´ con mayor facilidad que con la que se nutre a las personas".

      Durante años, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue la columna vertebral de la ayuda humanitaria en todo el mundo. Pero el año pasado, el gobierno de Trump abolió la agencia, recortando 60.000 mdd en asistencia total. Tras un reajuste en diciembre, Estados Unidos ha restablecido la financiación al PMA y anunció 218 millones de dólares en ayuda para UNICEF.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      León advirtió que las crisis actuales se han convertido en "realidades persistentes", y sostuvo que el sistema global ya no solo está fallando, sino que reproduce las condiciones que están detrás del hambre.

      León XIV describió un orden internacional fracturado marcado por la desconfianza, con países que priorizan los intereses nacionales por encima de la cooperación, incluso cuando el hambre alimenta la inestabilidad, la migración y los conflictos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trump anuncia medidas para fortalecer ciberseguridad y tecnología cuántica
        Trump anuncia medidas para fortalecer ciberseguridad y tecnología cuántica

        Trump anuncia medidas para fortalecer ciberseguridad y tecnología cuántica

        SLP

        EFE

        Departamento de Energía y Pentágono desarrollarán sensores cuánticos con aplicaciones en defensa.

        Lluvia intensa detiene partido Mundial Francia e Irak en Filadelfia
        Lluvia intensa detiene partido Mundial Francia e Irak en Filadelfia

        Lluvia intensa detiene partido Mundial Francia e Irak en Filadelfia

        SLP

        AP

        El partido entre Francia e Irak se detuvo en el descanso por una norma FIFA ante rayos cercanos.

        Néstor Lorenzo resalta versatilidad de Luis Díaz antes de partido contra Congo
        Néstor Lorenzo resalta versatilidad de Luis Díaz antes de partido contra Congo

        Néstor Lorenzo resalta versatilidad de Luis Díaz antes de partido contra Congo

        SLP

        AP

        Luis Díaz es señalado como pieza clave por su versatilidad en el ataque colombiano.

        Tiroteo en escuela secundaria de Tacloban deja tres muertos
        Tiroteo en escuela secundaria de Tacloban deja tres muertos

        Tiroteo en escuela secundaria de Tacloban deja tres muertos

        SLP

        AP

        El gobierno filipino refuerza seguridad en escuelas tras el incidente en Tacloban.