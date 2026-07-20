Petro acusa a sucesor de ser sirviente de EE.UU. en Colombia

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BOGOTÁ, Colombia., julio 20 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Como un "sirviente" de Estados Unidos calificó hoy Gustavo Petro a su sucesor, Abelardo de la Espriella, en el último mensaje que prometió como presidente de Colombia.

Críticas de Gustavo Petro al presidente electo Abelardo de la Espriella

Petro sostuvo que Washington ayudó a ser electo a De la Espriella, lo que tendrá un precio en la gobernabilidad, y advirtió que, como jefe de la oposición, alentará las protestas populares si el próximo gobierno toca las reformas sociales de su mandato.

"El próximo presidente de Colombia será un sirviente de los gobernantes de Estados Unidos que lo ayudaron, entre comillas, a elegir; luego pasamos del estatus de República al estatus de virreinato de nuevo, como hace 216 años cuando conmemorábamos ahora el primer grito de independencia", afirmó el mandatario saliente.

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Petro habló ante miles de personas que abarrotaron las calles en uno de los sectores más populares y pobres, al sur de Bogotá, bastión político del presidente en la capital, a donde trasladó este 20 de julio la conmemoración del Día de la Independencia.

Fue una ceremonia breve e interrumpida por las gentes que bajaban de las laderas que rodean la ciudad para escuchar por última vez como presidente a Petro, que el próximo 7 de agosto entregará el poder el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Juramentación y actos oficiales de Abelardo de la Espriella

El presidente insistió en que hubo "fraude" en el balotaje, lo que le permitió el triunfo a De la Espriella y sostuvo que presentará las pruebas de su afirmación, al sostener que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio la orden a su secretario de Estado, Marco Rubio, de encargarse de Colombia y así lo hizo.

"Como ahora conozco algo al presidente Donald Trump personalmente, me temo que le dijo a Marco Rubio, 'encárguese de Colombia' y Marco Rubio se encargó; amigo personal de Abelardo y no me meto más allá porque esta noche le vamos a mostrar cómo fue que se hizo", advirtió el mandatario.

Más temprano y poco antes de que se realizara la parada militar en Bogotá para conmemorar el Día de Independencia, De la Espriella estuvo en la celebración que se realizó en Medellín, una región políticamente conservadora y donde obtuvo gran parte de su votación en el balotaje, desde donde habló a las tropas y aseguró que se juramentará en una guarnición militar.

"Hoy estoy aquí, rindiéndole homenaje a los héroes de la patria, soldados y policías, pero también a este pueblo antioqueño que no se arrodilla pese a la adversidad; este pueblo de patriotas decidió derrotar la tiranía para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad", afirmó De la Espriella, en la inauguración de los actos, junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En su discurso en Bogotá, Petro acudió a la comparación de este momento del país, con la independencia de España, el 20 de julio de 1810, al sostener que tocará dar "el segundo grito de independencia" y llamó a "romper un florero, salvar las flores, eso sí, y gritar libertad", en una analogía del estallido de separación de Colombia del reinado español, que tuvo como causa la ruptura de un florero.

El mandatario, a quien le pidieron asumir como jefe de la oposición y de su partido, el Pacto Histórico, la mayor coalición política en el Congreso, advirtió que aceptará esa posición siempre y cuando los congresistas de su colectividad no voten para elegir como presidente del Senado al candidato que está impulsando De la Espriella, que se ha movido en la última semana para obtener la mayoría de votos.

Lo particular de esa elección, es que De la Espriella propuso a un candidato de su gusto, Alfredo de Luque, por encima de la propuesta de su aliado derechista, el Centro Democrático del expresidente Alvaro Uribe, que tiene como aspirante a Honorio Enriquez.

En ese juego de estrategias, Petro le avisó a los partidos que son sus aliados, en particular al Partido Verde (centro), que si votan en favor del candidato de la Espriella en el Senado se acabarán las alianzas de cara a las elecciones regionales del próximo año.

"Ningún aliado que vote por el fascismo o partido político que vote por el fascismo en el Senado esta tarde contará con apoyo de la fuerza popular para elecciones de gobernadores o alcaldes de Colombia. No espero a las próximas elecciones", apuntó el mandatario.

Petro anunció además que la oposición se ejercerá en las calles y "con resistencia y con paz y con cultura y con alegría", al advertir que cualquier intento del gobierno de la Espriella de acabar o atentar contra los logros sociales habrá llamado a paro nacional y a protestas.