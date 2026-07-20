El tren de pasajeros regresará a San Luis

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí alista la participación del estado en el proyecto del tren de pasajeros impulsado por el Gobierno Federal, el cual contempla de manera preliminar tres paradores en territorio potosino: Villa de Reyes, la Zona Industrial y el Centro Histórico de la capital, donde el Museo del Ferrocarril se mantiene como la principal propuesta para albergar la terminal.

SCT funge como enlace para convenio federal

La titular de la dependencia estatal, Araceli Martínez Acosta, informó que la SCT funge como enlace entre el Gobierno del Estado y la Federación para concretar el convenio de colaboración que permitirá agilizar los trámites necesarios para el arranque de la obra.

Análisis de ubicaciones para estaciones

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Explicó la SCT que el documento ya fue revisado por las áreas jurídicas estatales y federales, por lo que únicamente está pendiente de la firma correspondiente.

La funcionaria detalló que, además del parador proyectado en Villa de Reyes, se analiza un terreno en el sector de Terreros y Arroyos para instalar la estación de la Zona Industrial. En tanto, para la capital se mantienen dos alternativas; la primera y con mayor viabilidad es el actual Museo del Ferrocarril, mientras que la segunda corresponde a la antigua estación ubicada debajo del Puente de avenida Universidad.