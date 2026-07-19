España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

España vence a Argentina por 1-0 en tiempo extra de una final con la tensión al limite, para coronarse por segunda vez en la historia de la Copa del Mundo., luego de conseguirlo en Sudárfrica 2010.

La Roja dobló la férrea resistencia de Argentina en el segundo tiempo extra del duelo por el título.

Ferrán Torres. anotó con un zurdazo a los 106 minutos de un encuentro que España había dominado ampliamente y que Argentina había jugado con un hombre menos durante todo el alargue.

El 39no día del Mundial más grande de la historia desembocó en un duelo intenso entre la Argentina de Lionel Messi y la campeona europea España, el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

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1. Messi no logró alcanzar al francés Kylian Mbappé como el máximo goleador en la historia de los mundiales. Tampoco pudo conducir a la Albiceleste a la conquista de títulos consecutivos, una hazaña no vista desde que Brasil se coronó en 1958 y 1962 con Pelé.

2. España controló la posesión de la pelota durante largos minutos, pero se había topado con media docena de intervenciones acertadas del arquero argentino Emiliano Martínez.

3. Además, jugó con superioridad numérica desde el ocaso del complemento, cuando Enzo Fernández recibió la tarjeta roja por una falta sobre Pau Cubarsí.

4. La foto famosa: Unaimagen tomada en 2007 muestra a Messi, como parte de un programa de UNICEF, bañando a un niño, quien no era otro que Lamine Yamal, la figura más promisoria de la España actual. Hoy, Yamal se ha coronado con España y ha destronado al equipo de Messi.

Termina la final. España se corona por 2da vez en la historia

El árbitro Slavko Vincic pita el final del encuentro y del Mundial de 2026. España es campeona del mundo y le quita la corona a Argentina.

Gol de España, que gana 1-0 la final

Nico Williams recibe un centro largo por la derecha y acomoda de cabeza el esférico para que Ferrán Torres. defina con la parte interna del botín izquierdo para abrir el marcador finalmente a los 106 minutos —Luis Ruiz—.

Concluye el primer tiempo extra

Mikel Merino dispuso de una oportunidad que parecía inmejorable, al recibir un centro dentro del área, a unos pasos del arco defendido por "Dibu" Martínez. Sin embargo, su cabezazo se va por un lado.

Gol anulado

Por un instante, parece que España toma la ventaja en el tiempo extra, cuando Nico Williams envía el balón al arco argentino.

Sin embargo, el árbitro invalida el tanto por un pisotón de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

Finales de 0-0

Tres finales anteriores del Mundial terminaron con empate 0-0 después de los 90 minutos. Brasil-Italia en 1994, España-Países Bajos en 2010 y Alemania-Argentina en 2014. Sólo la final de 1994 siguió sin goles después de la prórroga, y Brasil se impuso por penales.

Concluye el tiempo regular

Argentina y España siguieron empatadas sin goles al término del tiempo regular. España ha dominado el partido, pero aún no ha logrado superar al portero argentino Emiliano Martínez.

Ahora vienen dos tiempos extra de 15 minutos. Si el partido sigue sin decidirse, será necesaria la tanda de penales.

Argentina ganó el Mundial de 2022 precisamente desde los 12 pasos contra Francia. El título de España en 2010 llegó con un gol a los 116 minutos. Argentina se ha quedado con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández en los últimos minutos.

Tarjeta roja a Fernández por falta

Enzo Fernández se lleva la segunda tarjeta amarilla y la roja por una dura entrada a la mitad del campo sobre Pau Cubarsí.

El jugador español da una vuelta de campana y cae aparatosamente sobre el césped. Pese a las protestas de Messi y compañía, la amonestación y expulsión se ratifican y dejan a Argentina en inferioridad numérica.

Amarilla para Enzo Fernández

El mediocampista Enzo Fernández es el tercer amonestado por Arentina en la final. El esloveno Slavko Vincic le muestra la amarilla por protestar una falta cerca del círculo central.

Posible hito de De la Fuente

Si España gana, el entrenador Luis de la Fuente, de 65 años, se convertiría en el técnico campeón del Mundial de mayor edad, superando a Vicente del Bosque, que tenía 59 cuando España ganó su primer título en 2010.

Pausa de hidratación y más cambios

España aprovecha la pausa de hidratación para colocar en la cancha a su talismán Mikel Merino, autor de goles agónicos en dos partidos de la fase de eliminación directa. Sustituye a Dani Olmo.

El técnico Luis de la Fuente decide también el ingreso de Nico Williams por Alex Baena.

Argentina, por su parte, retira al "Cuti" Romero, por Facundo Mejía.

Posible hito de Scaloni

Si Argentina gana, Lionel Scaloni —quien condujo al equipo hacia el título de 2022— sería apenas la segunda persona en dirigir a dos selecciones campeonas del Mundial.

Italia encadenó títulos como campeona del Mundial en 1934 y 1938, en ambas ocasiones bajo la dirección de Vittorio Pozzo.

Nadie más tiene dos títulos como entrenador. Hay tres hombres —el brasileño Mário Zagallo, el alemán occidental Franz Beckenbauer y el francés Didier Deschamps— que han ganado Mundiales tanto como jugador como entrenador.

Sustituciones de España

Se marcha Mikel Oyarzabal, sustituido por Ferran Torres. El técnico Luis de la Fuente dispone también la salida de Fabián Ruiz y el ingreso de Pedri.

Rachas

España está invicta en sus últimos 37 partidos, con nueve empates. Igualada con Italia en la racha más larga de una selección masculina europea sin caer.

Italia encadenó 37 partidos sin perder (nueve empates) desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2021. Se acabó al perder 2-1 ante España el 6 de octubre de 2021 en Milán.

Argentina ha ganado siete partidos consecutivos en el Mundial, empatada con Italia en cuanto a la segunda racha más larga de este tipo en la historia del torneo.

Brasil, que ganó 11 seguidos entre 2002 y 2006, mantiene una racha de victorias más larga en el Mundial —Eric Núñez—.

Tarjeta amarilla para Paredes, por repartir empujones en el mediocampo

Leandro Paredes ingresa para el segundo tiempo en lugar de Nico González y se lleva enseguida una tarjeta amarilla.

El mediocampista propina un empujón a Dani Olmo. Tras señalarse la falta y en los reclamos posteriores, Paredes propina otros empellones, hasta que el árbitro Slavko Vincic desenfunda la cartulina de amonestación.

Casi de inmediato, el técnico argentino Lionel Scaloni dispone que salga Gonzalo Montiel e ingrese el también defensor Nahuel Molina —Luis Ruiz—.

Madonna, Shakira, Dudamel, los Muppets, BTS y más

El primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa del Mundo comienza con Madonna flanqueada por las ex estrellas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho.

A bordo de un boogie, la estrella pop recorre los túneles del estadio hasta emerger a un costado de la cancha, ante una ovación atronadora.

A continuación, se da paso a una interpretación de "Seven Nation Army" de The White Stripes, a cargo de varios Muppets y una orquesta dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel.

Como homenaje a la tradición de la selección de Noruega, que cautivó con una coreografía inspirada en el remo, BTS interpreta "Dynamite". A continuación, Jason Sudeikis y Brendan Hunt, caracterizados como Ted Lasso y el entrenador Beard, animan a Justin Bieber, quien canta "Everything Hallelujah" con una guitarra acústica.

El espectáculo sólo podía cerrar con Shakira.

La estrella colombiana y Burna Boy interpretan "Dai Dai", la canción que ha sonado antes de los 104 saques iniciales del Mundial. El dúo, que también actuó en la ceremonia de apertura en México, la interpreta en directo durante el descanso –Jim Vertuno y Mallika Sen–.

Concluye el 1er tiempo; España 0, Argentina 0

Fiel a su estilo, España ha contado con la mayor posesión de la pelota, ante una Argentina que apenas ha tenido alguna aproximación.

La Albiceleste ha recibido además una amonestación, a Lisandro Martínez, quien además ha tenido que ser reemplazado por Nicolás Otamendi a raíz de una lesión aparentemente sufrida al cometer la falta que le costó la tarjeta amarilla.

El arquero argentino Emiliano Martínez ha realizado un par de atajadas meritorias, una ante Lamine Yamal en los albores del encuentro y otra frente a Mikel Oyarzabal cerca del intermedio --Luis Ruiz--.

Primera amarilla, para Lisandro Martínez, quien además se va

El árbitro esloveno Slavko Vincic muestra la primera tarjeta del partido, una amonestación para el argentino Lisandro Martínez por una falta sobre Mikel Oyarzabal a la mitad del campo.

En la jugada, Martínez parece lesionarse, y a los 44 minutos, es sustituido por Nicolás Otamendi —Luis Ruiz—.

España domina, al llegar la pausa de hidratación

Al llegar la pausa de hidratación de la primera parte, los hinchas argentinos reducen un poco los decibeles en el graderío, tras el ruido ensordecedor de los primeros minutos.

Y es que España ha controlado gran parte de la posesión y ha tenido dos saques de esquina. Lionel Messi solo ha tocado el balón media docena de veces.

Salvo algunas excepciones, España lleva el ritmo del partido. Lionel Messi es derribado y recibe un tiro libre a favor de Argentina, pero Lamine Yamal ha sido el protagonista en este inicio. La joven promesa de 19 años disparó a puerta una vez y generó otra oportunidad de gol –Stephen Whyno–.

Robbie Williams y Tom Cuise

Antes del pitazo inicial, Robbie Williams, el cantante británico de pop, interpreta su canción "Desire", una suerte de himno con temática de la Copa del Mundo, vistiendo un conjunto deportivo azul con lentejuelas.

Le acompaña Nicole Scherzinger, integrante de las Pussycat Dolls, así como la cantante italiana Laura Pausini.

Tom Cruise pronuncia un discurso. Viste una camisa polo y pantalones vaqueros.

"¡Hoy solo quedan dos equipos, España y Argentina!", exclama Cruise. "Celebremos un torneo que unió al mundo" —Andrew Dalton—

Más historia de Messi

Lionel Messi es ya el jugador de campo de mayor edad en aparecer en una final de un Mundial.

Messi tiene 39 años. El sueco Gunnar Gren tenía 37 cuando jugó contra Brasil en la final de 1958.

El único jugador de mayor edad que Messi en disputar una final fue el arquero italiano Dino Zoff, quien tenía 40 cuando su equipo venció a Alemania Occidental para coronarse en 1982. Pero entre los jugadores de campo, Messi queda como el más veterano en solitario.

Messi también está se une al brasileño Cafú como los únicos en jugar tres finales del Mundial masculino. Y como Cafú fue suplente en una de sus apariciones, Messi sería el primero en ser titular en el partido por el cetro en tres ocasiones —Eric Núñez—.

Inicio intenso y gran intervención del "Dibu"

Una gran atajada del portero argentino Emiliano Martínez ante el disparo de Lamine Yamal a los 5 minutos llega justo delante del sector del graderío donde es más clara la mayoría de los hinchas argentinos –al menos 70% del público en general.

Los vítores y cánticos de los aficionados argentinos y españoles sólo cesan ante por los gritos y los lamentos ante las faltas y esa intervención del "Dibu", en un partido que comienza intenso, con opciones en ambos arcos —Jim Vertuno—.

Himno de Argentina y puntapié inicial

María Becerra interpreta el himno nacional de Argentina.

La cantautora, productora, actriz y youtuber porta un vestido en los colores de la bandera argentina, incluido el sol, en una especie de hebilla gigante sobre la cadera derecha.

Durante su interpretación, Lionel Messi y los demás integrantes de la Albiceleste cantan a todo pulmón, colocando los brazos sobre los hombros de sus compañeros

Inmediatamente después, comienza el partido --Luis Ruiz--.

Himno de Estados Unidos

Jennifer Hudson canta el himno nacional de Estados Unidos.

La ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony luce un traje blanco con detalles en rojo, blanco y azul.

Se para frente a un grupo de banderas del mundo y canta a capela al principio, antes de que se le una banda de metales –Andrew Dalton–.

Del "¿Y si sí?" al "¿Y por qué no?"

De cara a la final del Mundial contra Argentina, la Real Federación Española de Fútbol difundió vídeos motivacionales en las redes sociales que promueven el lema "¿Y por qué no?"

La frase hace referencia a la respuesta que dio el defensa Aymeric Laporte después de que un periodista le preguntó durante el Mundial de 2022 si España podía ganar el torneo.

Durante el presente Mundial, los seguidores del coanfitrión México adoptaron un lema parecido: "¿Y si sí?".

La federación publicó un video con jugadores que ayudaron a España a ganar el Mundial de 2010, repitiendo la frase una y otra vez. Otro video menciona el lema mientras muestra a personas vistiendo la camiseta de España en Nueva York al ritmo de la canción "Empire State of Mind" de Jay-Z y Alicia Keys –Tales Azzoni–.

La mayoría del público apoya a Argentina en Nueva Jersey

Los jugadores están ya en el campo para el calentamiento previo al partido, y es evidente quién cuenta con el apoyo de la mayoría del público.

España recibe una sonora ovación cuando se le presenta. Pero la aclamación se torna ensordecedora cuando Lionel Messi y sus compañeros argentinos emergen del túnel.

La mayor parte de la tribuna inferior está llena, a media hora del inicio del partido —Stephen Whyno—.

Con paraguas y esperanzas en torno del Obelisco

Cientos de argentinos se congregan ya alrededor del Obelisco, el monumento emblemático de Buenos Aires, antes del inicio del partido. Muchos se resguardan bajo paraguas azules y blancos mientras cae la lluvia.

Los aficionados saltan, tocan tambores y corean cánticos. Algunos escalan las vallas que rodean el Obelisco, ondeando banderas argentinas. Enormes vallas publicitarias con la imagen de Lionel Messi se alzan imponentes sobre el monumento.

"No hay nada igual", dijo Merlina Galizet, de 27 años. "Es imposible explicar la pasión que los argentinos sentimos por nuestro seleccionado. Es algo que nos une a todos" –Clara Preve–.

Música y fuego en espectáculo de clausura

Post Malone canta en la cancha, desde la que varios cañones arrojan fuego durante la ceremonia de clausura del Mundial. IShowSpeed actúa también.

Parece haber más seguidores con la camiseta albiceleste que con la roja. Y casi todos ocuparon sus lugares a tiempo para el espectáculo.

Juventud que rompe récord... y representa buen augurio

España alinea a dos adolescentes, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, una pareja de jugadores de 19 años. Ningún equipo ha tenido jamás a más de un adolescente en la alineación.

Los adolescentes llegan al domingo invictos en finales del Mundial, según la FIFA, que dice que sólo tres han jugado alguna vez el partido más importante del fútbol. Pelé tenía 17 años cuando ayudó a que Brasil ganara la final ante Suecia en 1958, Giuseppe Bergomi tenía 18 cuando Italia venció a Alemania Occidental en 1982, y Kylian Mbappé tenía 19 cuando Francia derrotó a Croacia en 2018 —Eric Núñez—.

Las alineaciones

Argentina realiza tres cambios respecto de la alineación que enfrentó de inicio a Inglaterra en la dramática semifinal del miércoles. Gonzalo Montiel ocupa el lugar de Nahuel Molina, mientras que Rodrigo de Paul comienza en vez de Giuliano Simeone y Nico González va en el sitio de Leandro Paredes.

España no hace cambios con respecto a sus dos partidos previos. Fabián Ruiz deja a Pedri otra vez en la banca.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La cancha divide opiniones

Jugadores y entrenadores han respondido muchas preguntas sobre la cancha de East Rutherford, Nueva Jersey, antes y después de la final mundialista. Las opiniones han sido diversas.

Al brasileño Vinicius Junior no le gustó nada. El seleccionador francés Didier Deschamps la calificó de especial, y no precisamente en el buen sentido. Al noruego Ståle Solbakken le preguntaron varias veces sobre la superficie antes de dirigir su primer partido en ella y quedó más satisfecho de lo que esperaba.

Si bien es completamente distinta a la superficie de césped del estadio que detestan los jugadores de la NFL, el compuesto mixto –césped con fibras sintéticas cosidas para reducir el riesgo de roturas– ha generado opiniones encontradas durante los primeros siete partidos del torneo. Tras un descanso de casi dos semanas para que el personal lo pusiera en las mejores condiciones posibles, el partido más importante se disputa allí hoy, cuando Argentina y España se enfrentan en la final.

Ninguno de los dos equipos ha jugado todavía en el estadio Meadowlands, lo que añade otro elemento de incertidumbre al encuentro.

Sólo un antecedente

La final es apenas el segundo enfrentamiento directo en un Mundial entre Argentina y España. Argentina ganó 2-1 en la fase de grupos de 1966.

Entre competiciones oficiales y amistosos, los equipos se han enfrentado 14 veces. Cada uno suma seis victorias y dos empates

"Tengo una admiración por una selección que viene de ser campeona del mundo y de América y dirigidos por un amigo mío", dijo el técnico español Luis De la Fuente en referencia a su coleta argentino Lionel Scaloni. "Es admiración y reconocimiento. Cada uno va a usar sus armas futbolísticas y el que minimice las virtudes del rival estará cerca de ganar".

La foto de Messi y Yamal

Hace casi dos décadas, el fotógrafo Joan Monfort no le dio mucha importancia a la sesión de fotos que le hizo a un adolescente, Lionel Messi, quien bañaba a un lindo bebé en una tina de plástico. No fue sino hasta años después cuando el sorprendente giro del destino se hizo evidente. Ese bebé se convirtió en Lamine Yamal.

Ahora, esas imágenes del Messi de pelo largo, con las manos cubiertas de espuma de jabón como si estuviera ungiendo a Yamal como la próxima gran promesa del fútbol, se han convertido en las más comentadas —y observadas— en la antesala del partido del domingo, la final de la Copa del Mundo.

La Argentina de Messi se mide con la España de Yamal, en pos del trofeo más importante del fútbol.

"Nunca he creído en nada ni he pensado que estuviera predestinado a ocurrir, pero empiezo a tener mis dudas. Esto escapa a toda explicación razonable", declaró Monfort a The Associated Press el viernes, desde su casa en Barcelona.

Monfort, que trabaja como fotoperiodista independiente para la AP, tomó las fotos en 2007 como parte de un calendario benéfico producido por el periódico local Sport y UNICEF.

Choque de estilos

El mejor ataque. La mejor defensa.

La final mundialista se perfila como un choque de estilos. Argentina, cuyo ataque vertiginoso ha demostrado que puede voltear un partido en un parpadeo, tiene enfrente a una defensa española prácticamente impenetrable.

España anuló el funcionamiento ofensivo de Francia en la semifinal del martes. Argentina remontó a cinco minutos del final para superar a Inglaterra un día después.

Será un duelo entre los campeones vigentes de Europa y América, la culminación espectacular de la primera Copa del Mundo que se disputó en tres países, con 48 equipos y 104 partidos —Tim Reynolds—.