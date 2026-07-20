Padre de Ana Bárbara niega acusaciones de presunto abuso sexual

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- Don Antero Ugalde, papá de la cantante Ana Bárbara, niega que haya agredido sexualmente a sus hijas mayores, como indicó Adri Toval, la joven que asegura que sostuvo una relación extramarital con Ángel Muñóz, el esposo de "la Reina grupera" y no descarta proceder legalmente.

Acusaciones de abuso sexual y respuesta del padre

Toval, la joven que, en marzo de este año, reveló que había sostenido una relación con Muñóz, quien -aparentemente- le habría compartido varias confidencias de la familia; ahora afirma que el padre de los Ugalde habría abusado de las hermanas mayores de la intérprete de "Bandido".

"Ángel Muñóz me había dicho en varias ocasiones que, Ana Bárbara le confesó que, se alejó de su papá porque, supuestamente, don Antero había agredido sexualmente a sus dos hijas mayores y, que su mamá (doña María de Lourdes Motta) lo sabía y guardo silencio", dijo la joven.

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Negación y posible acción legal

Elenco del programa "Venga la alegría" viajó a Río Verde, San Luis Potosí, de donde es originaria la familia de Ana Bárbara, para buscar la postura don Antero.

El potosino negó dicha acusación y dijo desconocer quién era Toval y cuál era su objetivo a la hora de tratar de deshonrarlo de esa manera.

"A demandarla a la pinch* mujercita, hija de la chingad*", expresó.

Don Antero fue claro a la hora de decir que, durante la niñez de sus hijas, les procuró sustento y cuidado.

"¿En qué cabeza cabe?, las cuidaba uno, de que ´cuidado, pórtate bién, respetuosas cabron*s´, yo no puedo creer tanta infamia", indicó a las cámaras del matutino.

"Es una estúpida, no conoce la vida de uno, ¿cómo se atreve a decir semejante infamia?, uno de ranchero es otra cosa".

A la postre, dijo que, no descarta la posibilidad de prodecer en contra de Toval, de la que dijo desconocer su actividad en redes sociales, en donde suele compartir trascendidos y noticias sobre la farándula.

"Si llegara a ofrecerse, demandarla, a la pinch* vieja esa, que ni la conozco".

Fractura en la relación familiar

Ya no existe ninguna relación entre su padre y Ana Bárbara.

Con respecto a su fracturada relación con Ana Bárbara, el padre de la cantante dijo que, a pesar de que, cuando era pequeña, le parecía una joven con muchas cualidades, considera que la fama y la ambición cambio drásticamente la personalidad de su hija.

"Me mató en vida y listo, ella a su mundo y, yo, el mío; nunca jamás quiero verla cerca, pa´nada, la verdad no, aparte, se porta mal hasta con la mamá, porque, aunque no viva con ella, debió de haberla respetado; nunca pensé estar alimentando un monstruo, jamás..., yo siempre la vi como ´la Peque´ noble, sencilla, amable, de repente, dio el brinco muy feo, se convirtió en una hiena, pero la hiena mata por hambre y esta mató sin hambre", remató.