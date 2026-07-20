Muere motociclista al estamparse contra una pared

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AQUISMÓN.- Un hombre que conducía una motocicleta falleció luego de sufrir un aparatoso percance sobre la carretera estatal Aquismón-San Pedro de las Anonas.

El infortunado respondió en vida al nombre de Aurelio "N", tenía 42 años de edad y era vecino de la localidad de Tampate.

Fuentes oficiales informaron que andaba bajo los influjos del alcohol y, aun así, conducía una motocicleta roja y negra, con dirección de San Pedro hacia Aquismón.

Sin embargo, no tuvo precaución al pasar por una curva ubicada en el acceso a la localidad de Tampate Segunda Sección y se fue de frente contra una barda de piedra laja, con la que colisionó.

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Aurelio no traía casco y sufrió una probable fractura de cráneo, por lo que falleció al instante. Corrió la versión de que viajaba acompañado de otra persona; sin embargo, cuando llegaron los oficiales de la Guardia Civil Estatal no encontraron a nadie más, solo estaba la víctima. Tampoco se tiene el reporte del ingreso de algún lesionado al Hospital Básico.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor.