Identifican 10 cuerpos abandonados en Zacatecas; hay un exalcalde y funcionarios
Tras la localización de 10 cuerpos sin vida en Zacatecas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
ZACATECAS, Zac.- El fiscal Cristian Camacho Osnaya reveló que una de las principales líneas de investigación que se sigue en el caso de los 10 cuerpos localizados en los que figuran un exalcalde de Sombrerete, dos funcionarios municipales de Fresnillo y varios empresarios, obedece "a posibles actos de colusión y extorsión de servidores públicos del municipio de Fresnillo".
"La presente investigación debe llevarse de manera muy efectiva, muy profesional, incluso, abierta a una investigación financiera", adelantó.
Por medio de un video, la tarde-noche de este domingo, las autoridades de Zacatecas informaron sobre los avances de las investigaciones relacionadas con estos hechos delictivos, en donde el fiscal confirmó que todas las víctimas ya fueron identificadas, ocho son originarias de Zacatecas y dos más de Durango.
Precisó que entre las víctimas se encuentran seis empresarios relacionados al ramo productivo de construcción y de un centro nocturno; así como el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, y los dos funcionarios del municipio de Fresnillo, en relación al director de Desarrollo Social, Fidel Alvarado de la Torre; junto con Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento en activo del cuerpo de Protección Civil y Bomberos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Identifican a funcionarios de Fresnillo entre cuerpos en Zacatecas
Nueve de los diez cuerpos encontrados en Zacatecas fueron identificados, entre ellos dos funcionarios públicos de Fresnillo.
Conforme a los dictámenes médicos legales se estableció que en ocho de las víctimas la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y los dos restantes fueron por impacto de proyectil de arma de fuego, entre ellos, el director del ayuntamiento.
En ambos casos, dijo, "los castillos y elementos balísticos recuperados están siendo sometidos a un análisis de confronta científica para establecer su participación en algún otro evento delictivo".
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum defiende derecho al voto de mujeres
El Universal
Señaló que propuestas en contra reflejan un odio al pueblo
Sheinbaum revela breve charla con Trump y Carney
El Universal
La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la final del Mundial 2026 y conversó con líderes sobre comercio.
Acusa FGR a Ruffo de recibir 18 mdp y coordinar huachicol
El Universal
Otras 24 personas enfrentan cargos por contrabando y omisión fiscal en importación de hidrocarburos