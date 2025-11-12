Gustavo Petro ordena suspender intercambio de información con EE.UU.

BOGOTA Colombia, noviembre 12 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó a la inteligencia de su país suspender el intercambio de información con las agencias de Estados Unidos, en un nuevo acto de distanciamiento con Washington por sus ataques a embarcaciones supuestamente del narcotráfico en el Mar Caribe.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", demandó Petro desde sus redes sociales.

"Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño", agregó el jefe de Estado.

el mandatario acompañó su mensaje con un vínculo a la informaciones de prensa que señalan que también el Reino Unido suspendió su intercambio de información de inteligencia con Washington, al poner en duda la legalidad de los ataques en el Caribe.

La decisión de Petro se suma a una serie de hechos que en los últimos meses han alejado a Bogotá de la Casa Blanca, cuando en el pasado se vanagloriaba de ser el principal aliado de Washington en la región, bajo gobiernos locales de derecha.