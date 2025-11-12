Enfrentamiento en sede de la COP30

BELÉM, Brasil.- Un grupo de activistas se enfrentó el martes con personal de seguridad fuera de la sede de la cumbre climática de las Naciones Unidas en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, intentando brevemente abrirse paso hacia el interior del recinto hasta que fueron repelidos. Al menos un guardia resultó herido, según un testigo.

La confrontación ocurrió al final del día, mientras la gente salía del lugar.

La oficina de la presidencia de la COP30, que coordina y preside las negociaciones climáticas, remitió cualquier pregunta a la ONU, diciendo que estaban a cargo de la seguridad.

Agustín Ocaña, coordinador de movilización juvenil para Global Youth Coalition, dijo a la AP que se encontraba fuera del lugar cuando vio a dos grupos de personas --algunos con camisetas amarillas y otros con vestimentas típicas de comunidades indígenas-- caminando hacia el lugar.

Dijo que al principio sólo estaban bailando y cantando, y decidió seguirlos porque tiene algunos amigos en el grupo indígena.

No vio qué grupo fue el primer en abrirse paso entre los filtros de seguridad, pero relató que las cosas se intensificaron cuando los guardias de seguridad cerraron las puertas por la fuerza y pidieron refuerzos de inmediato.