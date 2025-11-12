Lanza Sudáfrica su vacuna contra el cólera

OHANNESBURGO.- Investigadores y científicos en Sudáfrica lanzaron el martes ensayos clínicos sobre la primera vacuna desarrollada localmente.

La vacuna oral contra el cólera, desarrollada por la firma farmacéutica Biovac con sede en Ciudad del Cabo, está actualmente en ensayos para determinar su seguridad en adultos y será seguida por ensayos para compararla con las vacunas contra el cólera existentes que ya están en el mercado.

Dependiendo de los resultados, la vacuna podría ser aprobada y estar lista para su uso en África para el año de 2028, declaró el ministro de Salud Aaron Motsoaledi.

El desarrollo de la vacuna ha sido elogiado como un hito significativo para el acceso a las vacunas en el país y en el resto del continente.

Motsoaledi expresó que, aunque Sudáfrica experimenta niveles relativamente bajos de cólera, muchos países en África, a menudo gravemente afectados por brotes, se beneficiarían en gran medida. Dijo que la pandemia de COVID-19 expuso cuán vulnerables eran los países africanos a las pandemias al dependiente de vacunas importadas.

Sudáfrica a menudo experimenta brotes de cólera debido a movimientos transfronterizos.