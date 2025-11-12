logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Fotogalería

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Lanza Sudáfrica su vacuna contra el cólera

Por AP

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Lanza Sudáfrica su vacuna contra el cólera

OHANNESBURGO.- Investigadores y científicos en Sudáfrica lanzaron el martes ensayos clínicos sobre la primera vacuna desarrollada localmente.

La vacuna oral contra el cólera, desarrollada por la firma farmacéutica Biovac con sede en Ciudad del Cabo, está actualmente en ensayos para determinar su seguridad en adultos y será seguida por ensayos para compararla con las vacunas contra el cólera existentes que ya están en el mercado.

Dependiendo de los resultados, la vacuna podría ser aprobada y estar lista para su uso en África para el año de 2028, declaró el ministro de Salud Aaron Motsoaledi.

El desarrollo de la vacuna ha sido elogiado como un hito significativo para el acceso a las vacunas en el país y en el resto del continente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Motsoaledi expresó que, aunque Sudáfrica experimenta niveles relativamente bajos de cólera, muchos países en África, a menudo gravemente afectados por brotes, se beneficiarían en gran medida. Dijo que la pandemia de COVID-19 expuso cuán vulnerables eran los países africanos a las pandemias al dependiente de vacunas importadas.

Sudáfrica a menudo experimenta brotes de cólera debido a movimientos transfronterizos. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lanza Sudáfrica su vacuna contra el cólera
Lanza Sudáfrica su vacuna contra el cólera

Lanza Sudáfrica su vacuna contra el cólera

SLP

AP

Enfrentamiento en sede de la COP30
Enfrentamiento en sede de la COP30

Enfrentamiento en sede de la COP30

SLP

AP

Ataque suicida en tribunal paquistaní
Ataque suicida en tribunal paquistaní

Ataque suicida en tribunal paquistaní

SLP

AP

Sujeto se inmoló, detonando sus explosivos junto a un vehículo policial, desatando el caos

Sufren un apagón total en República Dominicana
Sufren un apagón total en República Dominicana

Sufren un apagón total en República Dominicana

SLP

AP

Provocó un caos en Santo Domingo, y en sistemas de transporte masivo