Ataque suicida en tribunal paquistaní

ISLAMABAD, Pakistán.- Un atacante suicida se inmoló el martes ante las puertas de un tribunal de distrito en Islamabad, detonando sus explosivos junto a un vehículo policial y matando a 12 personas, dijo el ministro del Interior de Pakistán, como parte de un incremento de la violencia en el país.

Los testigos describieron escenas de caos. La explosión, que también hirió a 27 personas, se oyó a kilómetros de distancia y ocurrió en un momento del día en que el área fuera del tribunal suele estar abarrotada de cientos de visitantes.

Un grupo escindido del talibán paquistaní, el grupo Jamaat-ul-Ahrar, se atribuyó la responsabilidad del atentado en mensajes que el líder del grupo, Omar Mukkaram Khurasani, envió a periodistas. Sin embargo, un comandante influyente dentro del grupo, Sarbakaf Mohmand, también envió mensajes negando cualquier vínculo con el ataque.

El grupo abandonó al Talibán paquistaní, o TTP, después de que el líder de Jamaat-ul-Ahrar fue asesinado en una explosión en Afganistán en 2022. Aunque algunos miembros se reincorporaron recientemente al TTP, otros mantienen su distancia, señal de que existen diferencias continuas entre los insurgentes.

El TTP es un grupo separado pero aliado de los talibanes de Afganistán. El grupo ha llevado a cabo ofensivas menores en los últimos años, pero su capacidad para atacar la capital paquistaní probablemente agravará aún más las luchas del gobierno del país mientras enfrenta a un resurgente talibán paquistaní, tensiones fronterizas y un frágil alto el fuego con el vecino Afganistán.

El atacante intentó “entrar en el recinto del tribunal, pero, al no lograrlo, apuntó a un vehículo policial”, dijo a los periodistas el ministro del Interior, Mohsin Naqvi. Informes anteriores de los medios estatales paquistaníes y dos funcionarios de seguridad dijeron que una bomba en un auto había causado la explosión.

Sin presentar pruebas, Naqvi alegó que el ataque fue “llevado a cabo por elementos respaldados por India y aliados talibanes afganos” vinculados al Talibán paquistaní. Aun así, dijo que las autoridades “investigan todos los aspectos” de la explosión.

En Nueva Delhi, Randhir Jaswal, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó la acusación paquistaní calificándola de infundada. “La comunidad internacional está bien consciente de la realidad y no se dejará engañar por las desesperadas maniobras de distracción de Pakistán”, dijo en un comunicado.

El ataque provocó condena generalizada, de EU, China, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y NU.