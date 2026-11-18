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Miles de personas salieron a las calles de la capital de Haití el martes para elogiar al presidente salvadoreño Nayib Bukele por enviar tropas al país caribeño para luchar contra las pandillas.

Muchos de los participantes alzaron puños y ondeaban banderas haitianas y carteles a favor de Bukele. "¡Démosle drones y perros!" gritaban los haitianos en referencia a los drones explosivos usados contra áreas controladas por pandillas y los recién revelados perros robóticos que merodean por Puerto Príncipe.

El mes pasado, Bukele desplegó unos 2.500 efectivos a Haití luego que cuatro salvadoreños fueron atacados el 18 de octubre y siguen desaparecidos. Desde entonces, los enfrentamientos entre pandillas y fuerzas extranjeras respaldadas por las autoridades haitianas no han hecho más que aumentar, mientras Haití sigue sumido en la violencia, con más de 20.000 personas muertas en los últimos cinco años.

Entretanto expertos advierten que no hay un plan a largo plazo para mantener al país seguro una vez que las tropas centroamericanas se retiren. International Crisis Group instó a los funcionarios haitianos a elaborar un plan para evitar que su país implosione una vez que las fuerzas internacionales se marchen, en un informe publicado el martes basado en más de 100 entrevistas con funcionarios en Haití y en el extranjero que revelan fallas y errores del gobierno.

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"La nueva misión extranjera promete un alivio temporal del azote de las pandillas, pero su objetivo es debilitarlas, no desmantelarlas", señala el informe. "Haití debería empezar a prepararse ahora para el día en que sus propias fuerzas vuelvan a ser convocadas para asumir por sí solas la responsabilidad de la seguridad nacional".

Las fuerzas que actualmente combaten a las pandillas incluyen a la policía y los soldados de Haití; una fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU; vigilantes autoproclamados; y Vectus Global, una empresa privada de seguridad fundada por el ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater, Erik Prince. Por otra parte están los 2.500 soldados salvadoreños.