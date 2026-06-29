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Hallan 117 perros muertos en refugio

Por AP

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Hallan 117 perros muertos en refugio
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      Fortuna, Cal.- Los restos de al menos 117 perros fueron encontrados en los terrenos de un refugio de animales en California, muchos de ellos con heridas de bala, informaron las autoridades.

      La policía del condado Humboldt indicó el viernes que también descubrió 21 cráneos caninos, cientos de huesos y otros restos durante los registros en Miranda´s Rescue Animal Sanctuary, una instalación de 50 acres (20 hectáreas) en Fortuna, California.

      Los investigadores localizaron un área en un granero donde probablemente mataron a los canes, informó la policía. Cerca de allí se encontraron más de 600 collares para perros, agregaron.

      El sheriff William Honsal lo calificó como una "escena terrorífica". No se han presentado cargos.

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      La policía de Humboldt comenzó a investigar el refugio tras recibir "información creíble" en abril "sobre denuncias de abuso de animales que constituyen delito grave, crueldad animal, fraude y conspiración".

      Miranda´s Rescue cobra tarifas por traslados desde refugios, además de recibir donaciones que, según afirma, ayudan a cubrir los costos de alimentos, alojamiento, atención veterinaria, medicamentos y demás gastos.

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