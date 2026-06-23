Hallan cocaína récord en Sídney

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Melbourne, Australia.- La policía encontró 2.7 toneladas de cocaína en una propiedad en las afueras de Sídney, en la mayor incautación de esta droga registrada en Australia, informaron funcionarios el lunes.

La Fuerza de Tarea Conjunta de Queensland contra el Crimen Organizado indicó en un comunicado que la droga fue hallada el 19 de junio en recipientes de plástico enterrados en búnkeres subterráneos ocultos bajo tres contenedores de envío en una propiedad semirrural del suburbio de Londonderry, en el extremo occidental de Sídney.

Los contenedores tenían pisos falsos que permitían acceder a la cocaína, cuyo valor en la calle la policía se estima en 816 millones de dólares australianos (572 mdd). Dos residentes de Sídney, hombres de 21 y 25 años, fueron arrestados en la propiedad y acusados de poseer una cantidad comercial de una droga ilícita. Enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.

El anterior récord de incautación de cocaína en Australia fue de 2,34 toneladas, decomisadas en 2024 en un barco pesquero cerca de K´gari, antes conocida como isla Fraser, frente a la costa del estado de Queensland.

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La policía señaló que la cocaína encontrada en Sydney, capital del estado de Nueva Gales del Sur y la ciudad más poblada de Australia, llegó en barco a Midge Point, en los trópicos de Queensland, una zona poco poblada. Según las autoridades, un grupo de crimen organizado de Sídney transportó la droga por carretera hasta la ciudad, a una distancia de 1.800 kilómetros, indicó la policía.

La policía agregó que sospecha que el cargamento fue desembarcado desde el mismo buque nodriza que los 178 kilogramos de cocaína incautados previamente en Queensland. Seis personas han sido acusadas por esa cocaína y por 142 kilogramos (313 libras) de metanfetamina que también se encontraron durante la investigación.