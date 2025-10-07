logo pulso
Hallan tercer cadáver en edificio derrumbado en Madrid

Los bomberos localizan un tercer cadáver entre los escombros de un edificio derrumbado en Madrid.

Por EFE

Octubre 07, 2025 07:15 p.m.
A
Hallan tercer cadáver en edificio derrumbado en Madrid

Madrid, 8 oct (EFE).- Los bomberos localizaron esta madrugada un tercer cadáver entre los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid, informaron a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

Poco antes de la medianoche fueron rescatados otros dos cuerpos de los cuatro desaparecidos por el derrumbe parcial del edificio en obras situado en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. El tercer cadáver fue hallado sobre las 2 de la madrugada.

Las cuatro personas dadas por desaparecidas después del desplome de parte del edificio, que estaba en obras (en las que trabajaban unas cuarenta personas), son una oficinista llamada Laura y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA

La Policía Científica de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional se harán cargo "en las próximas horas" de la identificación de los cadáveres rescatados.

