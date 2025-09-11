Hamás acusa a EU. de ser cómplice en ataque israelí en Doha

Jerusalén, 11 sep (EFE).- Uno de los portavoces del grupo islamista Hamás, Fawzi Barhoum, acusó este jueves a Estados Unidos de haber sido un "cómplice total" del bombardeo de Israel en Doha (Catar), dirigido contra su delegación negociadora del alto el fuego en Gaza.

"Afirmamos que la Administración de Estados Unidos es cómplice total de este crimen, cargando responsabilidad política y moral al dar apoyo continuo a la agresión de la ocupación israelí y sus constantes crímenes contra nuestro pueblo", aseveró Barhoum en un videocomunicado.

El portavoz denunció que la delegación negociadora se había reunido un día antes del ataque con el primer ministro de Catar, quien les entregó una nueva propuesta de tregua para evaluar.

Durante el ataque, la vivienda del líder de la delegación negociadora fue alcanzada, con saldo de seis personas muertas: cinco miembros de Hamás, entre ellos Hammam al Hayya, hijo de Khalil al Hayya, y un catarí. La esposa del líder resultó herida, así como la viuda de su hijo fallecido y varios de sus nietos.

El comunicado de Barhoum se emitió el mismo día en que se celebró en Doha el funeral de las seis víctimas, con la presencia del emir catarí, Tammim bin Hamad Al Thani.

Israel, por su parte, aún evalúa los resultados de su ataque en Doha, ya que no ha trascendido la muerte de ningún miembro de la delegación negociadora. Según Hamás, ninguno de sus representantes perdió la vida en el bombardeo.

Fotografías difundidas por la prensa palestina muestran a dos miembros del buró político de los islamistas, Osama Hamdam e Izzat al Rishq, participando en la ceremonia.