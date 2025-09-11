Tiroteo en escuela de Denver; 3 heridos

DENVER.- Tres adolescentes resultaron heridos el miércoles después de que uno de ellos abrió fuego con una pistola en una escuela secundaria en las afueras de los suburbios de Denver, según las autoridades.

El incidente se reportó alrededor de las 12:30 de la tarde en la Escuela Secundaria Evergreen, en Evergreen, a unos 48 kilómetros al oeste de Denver, dijo Jacki Kelley, portavoz del departamento de policía.

No está claro qué provocó el tiroteo o cómo resultó herido el presunto tirador, que se cree es un alumno de la escuela. Ninguno de los agentes que acudieron al lugar se cree que haya disparado, añadió Kelley. Se efectuaron disparos tanto dentro como fuera del edificio, señaló. Los agentes que acudieron al lugar encontraron al tirador en los cinco primeros minutos, apuntó.

Los tres adolescentes trasladados al hospital St. Anthony en Lakewood, Colorado, tenían heridas de bala, afirmó su director general, Kevin Cullinan.

En un primer momento, se dijo que los tres estaban en estado crítico. Pero al final de la tarde, uno de los adolescentes estaba en condición estable, con lo que el doctor Brian Blackwood, director de traumatología del hospital, describió como heridas que no ponían en peligro su vida, aunque se negó a ofrecer más detalles.

La escuela, con más de 900 estudiantes, rodeada de bosques está ubicada a cerca de un kilómetro del centro de Evergreen, que tiene 9.300 habitantes.