Harold Wayne Nichols es ejecutado en Tennessee por el asesinato de una estudiante

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Tennessee llevó a cabo el jueves la ejecución de Harold Wayne Nichols mediante inyección letal por la violación y asesinato de Karen Pulley, una estudiante de 20 años de la Universidad Estatal de Chattanooga, en 1988.

Nichols, de 64 años, confesó haber asesinado a Pulley, además de haber violado a varias otras mujeres en el área de Chattanooga. A pesar de que durante el juicio expresó remordimiento, también admitió que de no haber sido arrestado habría continuado con su comportamiento violento. Fue condenado a muerte en 1990.

"A las personas a las que les causé daño, lo lamento", dijo Nichols en su declaración final. Antes de morir, un consejero espiritual habló con él y le recitó el Padrenuestro. Ambos compartieron un emotivo momento y Nichols asintió mientras el consejero le hablaba, según testigos.

Los abogados de Nichols intentaron sin éxito que su sentencia fuera conmutada a cadena perpetua, citando el hecho de que asumió la responsabilidad de sus crímenes y se declaró culpable. Su solicitud de clemencia afirmaba que "sería la primera persona en ser ejecutada por un crimen del que se declaró culpable desde que Tennessee reinstauró la pena de muerte en 1978".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a emitir una suspensión de la ejecución el jueves.

Lisette Monroe, hermana de Pulley, dijo en una entrevista reciente que esperar la ejecución de Nichols han sido "37 años de infierno". Describió a su hermana como una persona "gentil, dulce e inocente", y declaró que espera que después de la ejecución pueda enfocarse en los recuerdos felices de Pulley y no en su asesinato.

Jeff Monroe, esposo de Lisette Monroe, dijo que la familia "quedó destruida por el mal" la noche en que ella fue asesinada.

"Quitarle la vida a alguien es algo serio y no nos provoca placer", dijo durante una conferencia de prensa después de la ejecución. "Sin embargo, las víctimas, que fueron varias, fueron acechadas y atacadas cautelosamente. Los crímenes, que fueron muchos, fueron deliberados, violentos y horrendos".

Pulley, que tenía 20 años al momento de su asesinato, acababa de terminar una sesión de estudios bíblicos y asistía a la universidad en Chattanooga para convertirse en asistente legal, comentó Jeff Monroe.

"Karen era alegre, feliz, desinteresada y esperaba con ansias la vida que tenía por delante", dijo.

Nichols había visto pasar dos fechas de ejecución anteriores. El estado tenía planeada su ejecución en agosto de 2020, pero se le concedió un aplazamiento debido a la pandemia de COVID-19. En ese momento, Nichols había elegido morir en la silla eléctrica, una opción permitida en Tennessee para los reclusos condenados por crímenes cometidos antes de enero de 1999.

El protocolo de inyección letal de Tennessee en 2020 utilizaba tres fármacos en serie, un proceso que los abogados de los reclusos afirmaban que estaba plagado de problemas. Sus preocupaciones demostraron ser válidas en 2022, cuando el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones, incluida una segunda fecha de ejecución para Nichols. Una revisión independiente del proceso de inyección letal del estado reveló que ninguno de los medicamentos preparados para los siete reclusos ejecutados en Tennessee desde 2018 había pasado por las pruebas adecuadas.

El Departamento de Correccionales de Tennessee emitió un nuevo protocolo de ejecución en diciembre pasado con el uso de un único fármaco, pentobarbital. Los abogados de varios reclusos condenados a muerte han interpuesto demandas en torno a las nuevas medidas, pero el juicio en el caso no está programado sino hasta abril.

En esta ocasión Nichols se negó a elegir un método de ejecución.

Muchos estados han tenido dificultades para obtener medicamentos necesarios para las inyecciones letales, ante la presión de activistas contra la pena de muerte sobre las compañías farmacéuticas y otros proveedores. Ante el desabasto y las impugnaciones legales por ejecuciones fallidas, algunos estados han recurrido a métodos alternativos de ejecución, incluyendo un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur y gas nitrógeno en Alabama.

Incluyendo a Nichols, un total de 45 hombres han sido ejecutados este año en Estados Unidos.