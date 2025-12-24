Hombre acusado de tiroteo a Guardia Nacional EEUU enfrenta cargos federales por armas de fuego

WASHINGTON (AP) — El hombre acusado de disparar a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca ahora enfrenta cargos federales de armas de fuego en relación con la emboscada del 26 de noviembre que hirió fatalmente a uno de los militares y dejó gravemente herido al otro.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, ha sido acusado de transportar un arma de fuego en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito punible por más de un año. También ha sido acusado a nivel federal de transportar un arma de fuego robada en el comercio interestatal.

"El traslado de este caso del Tribunal Superior al Tribunal de Distrito asegura que podamos llevar a cabo el análisis serio, deliberado y ponderado necesario para determinar si la pena de muerte es apropiada aquí", declaró la fiscal Jeanine Pirro.

"Sarah Beckstrom tenía solo 20 años cuando fue asesinada y sus padres ahora tienen que soportar la temporada navideña sin su hija. Andrew Wolfe, por la gracia de Dios, sobrevivió pero tiene un largo camino por delante en su recuperación", añadió.

Lakanwal sigue acusado de asesinato en primer grado, asalto con intención de matar y posesión ilegal de un arma de fuego en el tiroteo que mató a Beckstrom, de 20 años, e hirió a Wolfe, de 24 años, en violación del código de D.C. Lakanwal, quien fue herido de bala durante el encuentro, se ha declarado inocente de los cargos en D.C.

No hay pena de muerte en el Tribunal Superior de D.C.

Beckstrom y Wolfe fueron desplegados con la Guardia Nacional de Virginia Occidental como parte de las medidas policiales del presidente Donald Trump en la capital de la nación, que han inundado la ciudad con militares y agentes desde agosto. Lakanwal está acusado de conducir desde Bellingham, Washington, hasta Washington, D.C., mientras estaba en posesión de un arma de fuego robada y emboscar a los dos miembros de la Guardia fuera de una estación de metro a tres cuadras de la Casa Blanca.

Un ciudadano afgano, Lakanwal trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, "como miembro de una fuerza asociada" en Kandahar, Afganistán, según el director de la CIA, John Ratcliffe.

Lakanwal, de 29 años, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Allies Welcome, dijeron las autoridades. Ese programa de la administración Biden evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos del país.

El abogado de Lakanwal no estuvo disponible para hacer comentarios.