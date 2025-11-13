logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel abre paso de Zikim en Gaza

Es el tercer cruce para acceso de ayuda humanitaria

Por EFE

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Israel abre paso de Zikim en Gaza

Jerusalén.- El Ejército israelí ha anunciado este miércoles la apertura del cruce de Zikim, en el noroeste de la Franja de Gaza, en el que es por ahora el tercer paso fronterizo -junto a Kerem Shalom y Kissufim- para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

El COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, indicó en una nota que abrió el paso cumpliendo con las instrucciones del Gobierno israelí.

Según informaron a EFE organizaciones humanitarias que operan en la Franja, hasta el momento solo estaban abiertos el cruce de Kerem Shalom, en el sureste, y Kissufim, en el centro.

La guerra y el bloqueo de los cruces se mantuvo hasta el 10 de octubre, cuando se implementó el alto el fuego en vigor y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, entre los puntos del Plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que sustenta ese cese de las hostilidades también figuraba la apertura del paso de Rafah, área del sur de Gaza bajo control israelí, que sigue cerrado y que hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el transito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había mantenido que la apertura del paso de Rafah “se considerará dependiendo de cómo (el grupo islamista palestino) Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado”.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció ayer que el número de camiones con ayuda que entran a la Franja de Gaza representa el 41% de lo acordado con Israel en el alto el fuego.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Moscú avanza en el sur de Ucrania
Moscú avanza en el sur de Ucrania

Moscú avanza en el sur de Ucrania

SLP

AP

Las fuerzas de Rusia expanden sus esfuerzos para capturar más territorio ucraniano

Israel abre paso de Zikim en Gaza
Israel abre paso de Zikim en Gaza

Israel abre paso de Zikim en Gaza

SLP

EFE

Es el tercer cruce para acceso de ayuda humanitaria

Trump solicita a Israel indulte a B. Netanyahu
Trump solicita a Israel indulte a B. Netanyahu

Trump solicita a Israel indulte a B. Netanyahu

SLP

EFE

Fatal autobusazo en Perú
Fatal autobusazo en Perú

Fatal autobusazo en Perú

SLP

AP

La unidad de pasajeros choca y cae a un barranco; 37 muertos