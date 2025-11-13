Israel abre paso de Zikim en Gaza

Jerusalén.- El Ejército israelí ha anunciado este miércoles la apertura del cruce de Zikim, en el noroeste de la Franja de Gaza, en el que es por ahora el tercer paso fronterizo -junto a Kerem Shalom y Kissufim- para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

El COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, indicó en una nota que abrió el paso cumpliendo con las instrucciones del Gobierno israelí.

Según informaron a EFE organizaciones humanitarias que operan en la Franja, hasta el momento solo estaban abiertos el cruce de Kerem Shalom, en el sureste, y Kissufim, en el centro.

La guerra y el bloqueo de los cruces se mantuvo hasta el 10 de octubre, cuando se implementó el alto el fuego en vigor y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías.

No obstante, entre los puntos del Plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que sustenta ese cese de las hostilidades también figuraba la apertura del paso de Rafah, área del sur de Gaza bajo control israelí, que sigue cerrado y que hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el transito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había mantenido que la apertura del paso de Rafah “se considerará dependiendo de cómo (el grupo islamista palestino) Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado”.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció ayer que el número de camiones con ayuda que entran a la Franja de Gaza representa el 41% de lo acordado con Israel en el alto el fuego.