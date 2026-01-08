Huyen civiles de barrios de Alepo por ultimátum

ALEPO, Siria.- Se produjeron enfrentamientos el miércoles en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, después de que cientos de personas abandonaron dos barrios predominantemente kurdos y mientras el ejército abrió dos corredores para que los civiles salieran del área que ayer fue testigo de violencia mortal.

El ejército sirio dio a la gente hasta las 3 pm para abandonar los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh, después de lo cual sería considerado una "zona militar cerrada". Una vez que terminó el plazo, se escucharon explosiones en los dos barrios.

La Defensa Civil Siria dijo que para el mediodía, alrededor de 850 personas habían abandonado los dos barrios, después de un día de enfrentamientos y bombardeos que dejaron siete personas muertas en áreas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos, y otras cuatro en las áreas controladas por el gobierno. Decenas de personas resultaron heridas debido a la violencia.

El Ministerio de Información dijo que el ejército lanzará "una operación militar limitada" en Alepo, afirmando que es en respuesta a los ataques de las FDS en partes controladas por el gobierno de la ciudad más grande del país.

El ministerio dijo que tales ataques por parte de las FDS durante meses han matado a más de 20 civiles y dejado más de 150 heridos, y han resultado más de 25 soldados caídos.

Las FDS dijeron en un comunicado que las fuerzas gubernamentales estaban lanzando un ataque con armas pesadas en los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh. Agregaron que las fuerzas kurdas están participando en una "resistencia feroz para repeler" el asalto y proteger los barrios y sus residentes.

Esta ronda de enfrentamientos es la más mortal entre las dos partes, y ocurre mientras los esfuerzos para fusionar las FDS con el ejército nacional han mostrado poco progreso.