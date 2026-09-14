Impacta dron tren ucraniano

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Kiev, Ucrania.- Un dron ruso impactó el domingo un tren ucraniano cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia poco después de que pasó por allí altos funcionarios de visita —entre ellos los ex primeros ministros del Reino Unido y Suecia—, informó el operador ferroviario estatal de Ucrania.

Según Ukrzaliznytsia, un tren diplomático que transportaba a Boris Johnson, Carl Bildt y asesores de seguridad de varios estados de la Unión Europea había salido deliberadamente de la estación de Yahodyn antes de lo previsto. Los visitantes regresan de una conferencia de seguridad en Kiev.

"Es muy probable que el objetivo previsto del dron ruso fuera, de hecho, el tren diplomático, que había salido de la estación antes de lo programado", indicó la empresa por Telegram.

Bildt, el ex primer ministro sueco, compartió en X un video del ataque en la estación de Yahodyn, cerca del cruce fronterizo Yahodyn-Dorohusk con Polonia.

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"Este no era nuestro tren, sino el que iba apenas unos minutos detrás de nosotros, junto al cruce fronterizo con Polonia", señaló.

Bildt, Johnson y otros pasajeros estuvieron en Kiev para la conferencia Yalta European Strategy, un encuentro anual de líderes y expertos de los ámbitos de la política, los negocios, la seguridad y los medios.

Según Ukrzaliznytsia, otro tren, con el exdirector de la CIA, David Petraeus, a bordo, todavía estaba en la estación de Yahodyn cuando impactó el dron. No hubo informes de víctimas.

Johnson escribió en una publicación en X: "No sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar por los aires una locomotora ucraniana estacionaria en la frontera con Polonia esta mañana".