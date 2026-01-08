logo pulso
Impulsan una marcha a favor de Petro

Por AP

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
Impulsan una marcha a favor de Petro

BOGOTÁ.- Cientos de seguidores del gobierno colombiano se congregaron el miércoles en una céntrica plaza de la capital y en otras ciudades tras el llamado oficialista a movilizarse en defensa de la soberanía nacional y en apoyo al presidente Gustavo Petro, luego de la advertencia estadounidense de una eventual acción militar en el país andino.

"Viva Colombia libre y soberana" coreaban los asistentes en la plaza de Bolívar en el centro histórico de Bogotá, mientras flameaban la bandera tricolor del país andino. En ciudades como Cúcuta, Cali, Cartagena y Valledupar también se vivía la jornada de movilización en la que se espera que el presidente Petro brinde un discurso.

"La soberanía de Colombia hay que defenderla a toda costa de la intervención de todos estos poderes extranjeros", dijo a la televisión pública colombiana Juan Carlos Pérez, mientras mensajes como "EEUU es la mayor amenaza contra la paz mundial" o "Petro no es narcotraficante" se leía en carteles que exponían a los ciudadanos en la plaza.

Petro también invitó a la víspera a embarcar residencias y edificios para "defender la soberanía nacional".

La embajada de EU en Bogotá emitió una alerta de seguridad a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país andino ante lo que calificó de "protestas nacionales" para la jornada.

