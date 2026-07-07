Incendio en Pirineos continúa sin control

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París, Fra.- Francia contará este martes con refuerzos aéreos procedentes de España, Chipre y Suecia para combatir el incendio forestal que afecta desde el sábado al departamento de Pirineos Orientales y que, pese a haberse estabilizado en algunos sectores, sigue sin estar controlado tras arrasar ya 4.900 hectáreas, anunció este lunes el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

Durante una visita a Ille-sur-Têt, en el macizo de Aspres, Nuñez explicó que el fuego "sigue propagándose" y advirtió de que, aunque está "estabilizado en varios lugares", "no está contenido".

Precisó que el incendio mantiene movilizados a unos 800 bomberos y que las condiciones meteorológicas continúan dificultando las labores de extinción, ya que este lunes se registraron temperaturas de hasta 40 grados en la zona y las previsiones apuntan a que seguirán incrementándose esta semana.

Para contribuir a las labores de extinción de las llamas, a partir de este martes se incorporarán ocho aviones Air Tractor adicionales, seis de ellos desplegados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (RescEU), procedentes de España, Chipre y Suecia, para reforzar el dispositivo francés, señaló el ministro.

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El incendio, declarado el sábado por la noche cerca de la localidad de Trévillach, ha obligado a evacuar a unas 10.000 personas de más de una veintena de municipios del macizo de Aspres.

Según Nuñez, "todavía no se dan las condiciones para que los residentes puedan regresar a sus hogares". El balance provisional se mantiene en 11 heridos leves, de ellos siete bomberos y cuatro civiles, mientras que medio centenar de edificios han resultado afectados, aunque no todos han quedado destruidos por las llamas.