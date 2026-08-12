Incendio forestal en Canadá provoca muerte de mujer

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Toronto, Canadá.- Canadá ordenó el lunes a sus fuerzas armadas que permanezcan en alerta para ayudar a combatir una serie de incendios forestales en la Columbia Británica, los cuales han causado la muerte de una mujer y obligado a cerca de 20,000 personas a abandonar sus hogares.

Decenas de incendios forestales han ardido en toda la provincia durante varios días, y casi la mitad de ellos se extendían fuera de control en medio de las altas temperaturas, el viento y una prolongada sequía. Miles de personas han escapado de la zona a través de caminos congestionados, mientras las autoridades advierten que más comunidades podrían verse amenazadas.

El incendio ardía fuera de control después de avanzar rápidamente el fin de semana hacia Summerland y otras comunidades a lo largo del lago Okanagan.

La Real Policía Montada de Canadá informó que una mujer de 80 años murió mientras intentaba escapar del incendio cerca de Summerland. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que la muerte era desgarradora y que el gobierno federal continuará brindando apoyo a la Columbia Británica.

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En tanto, en EU, las autoridades de California ordenaron la evacuación de algunas zonas a lo largo de la famosa costa de Big Sur mientras un incendio avanza por las montañas cercanas. Para el lunes, un incendio de rápida propagación al norte de Reno, Nevada, había obligado a unas 5,500 personas a abandonar sus hogares, de acuerdo con el Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos.