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Incendios en Utah matan 3 bomberos

Por AP

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Incendios en Utah matan 3 bomberos
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      Beaver, Utah.- Tres bomberos murieron y dos sufrieron quemaduras al ser alcanzadas por las llamas de incendios forestales de rápido avance, bajo condiciones calurosas y ventosas cerca de la frontera entre Colorado y Utah.

      Los bomberos desplegaron refugios de emergencia para sí mismos durante el llamado "burnover" —que ocurre cuando un incendio se propaga y cierra todas las rutas de escape— el sábado en el condado Mesa, Colorado, informó el Departamento del Interior de Estados Unidos.

      La agencia —creada a principios de este año para agilizar la extinción de incendios y la reducción del riesgo de fuego en tierras públicas— indicó en un comunicado que "se mantiene unida" con el Servicio Forestal en el duelo y "en nuestro apoyo inquebrantable a los seres queridos que dejan".

      "Su valentía, dedicación y sacrificio nunca serán olvidados", indicó el organismo.

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      La actividad de incendios forestales se ha intensificado en el oeste de Estados Unidos, ya que días consecutivos de clima caluroso, seco y ventoso han avivado las llamas en Utah, Arizona y otros lugares, y surgieron nuevos incendios en toda la región.

      El incendio más grande, el de Cottonwood, ardía fuera de control en un terreno escabroso en el suroeste de Utah. 

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