Indagan causa de choque de un jet en autopista de Texas

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Laredo, Texas.- Los investigadores revisaron el miércoles los restos de un jet ejecutivo en busca de pistas sobre por qué la aeronave se estrelló en una autopista de Texas, causando la muerte de una persona que iba a bordo después de que sus pilotos reportaran problemas mecánicos mientras solicitaban un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano.

El choque, ocurrido a última hora del martes en Laredo, cerca de la frontera con México, hizo que testigos salieran corriendo de sus autos para ayudar a la policía a rescatar a pasajeros y tripulación de la aeronave en llamas. En el incidente murió Joshua Baer, un líder en los sectores de tecnología y startups de Texas, según declaró al Austin American-Statesman el presidente de la empresa de Baer.

En un video de la frenética escena, una persona aparece intentando romper el vidrio de la cabina con un mazo, mientras otros usaban palancas improvisadas para abrir la puerta del avión. Autoridades indicaron que un bombero entró en el jet lleno de humo para sacar a una persona que aún estaba dentro, después de que el resto logró escapar.

"Aunque la pérdida de una vida es profundamente lamentable, no es menos que un milagro que esta tragedia no se haya convertido en un evento con numerosas víctimas mortales", dijo el alcalde de Laredo, Victor Treviño.

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Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente. La Administración Federal de Aviación investigaba el hecho con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El jefe de policía de Laredo, Miguel Rodriguez., señaló que los investigadores que trabajan para reconstruir el accidente habían acudido al lugar el miércoles.

Este fue el tercer accidente importante de aviación en el mismo número de días. Un B-52 se estrelló el lunes durante un vuelo de prueba en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, provocando la muerte de las ocho personas a bordo, mientras que el domingo murieron 12.