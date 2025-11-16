India arresta a sospechoso por ataque con coche bomba

Las autoridades indias arrestaron a un hombre de la Cachemira controlada por India bajo sospecha de conspirar con un atacante suicida para llevar a cabo una explosión mortal de un coche en la capital, Nueva Delhi, se informó el domingo.

El organismo antiterrorista Agencia Nacional de Investigación declaró en un comunicado que el coche que explotó el lunes estaba registrado a nombre de Amir Rashid Ali, quien al parecer había viajado a Nueva Delhi desde la Cachemira controlada por India para facilitar la compra del vehículo. Indicó que el arresto de Ali fue un "avance importante" en el caso.

La explosión mató a 10 personas e hirió a otras 32 cerca del histórico Fuerte Rojo de la ciudad. Funcionarios indios lo calificaron como un "atroz incidente terrorista" llevado a cabo por "fuerzas antinacionales".

La explosión del coche ocurrió horas después de que la policía en Cachemira anunciara que había desmantelado una célula sospechosa que operaba desde la región en disputa, arrestando al menos a siete personas, incluidos dos médicos cachemires de ciudades indias, y confiscando una gran cantidad de material para fabricar bombas.

La agencia investigadora identificó al conductor del coche y presunto atacante suicida como Umar Un Nabi, también cachemir, un médico que enseña en una facultad de medicina en la ciudad de Faridabad, cerca de Nueva Delhi. Las fuerzas gubernamentales volaron su casa familiar en el distrito sureño de Pulwama el jueves por la noche como represalia por el ataque, informaron autoridades.

Las agencias de seguridad indias también han llevado a cabo una serie de redadas en toda Cachemira como parte de su investigación, interrogando a miles y deteniendo a cientos de personas.

El viernes por la noche, algunos de los explosivos confiscados en Faridabad y llevados a la ciudad principal de Cachemira, Srinagar, detonaron dentro de una comisaría, matando al menos a nueve personas e hiriendo a otras 32.