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Indiana suma ya 9 días sin electricidad, por tormenta

El fenómeno derribó árboles y líneas eléctricas en Gary

Por AP

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Indiana suma ya 9 días sin electricidad, por tormenta
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      GARY, Indiana.- Decenas de miles de residentes del noroeste de Indiana estaban en modo de supervivencia el jueves, mientras enfrentaban el noveno día sin electricidad, descartando comida echada a perder, haciendo fila para conseguir comidas calientes y buscando sitios donde cargar sus teléfonos.

      En Gary, Indiana, las escuelas seguían cerradas tras el paso de la tormenta del 11 de agosto, que derribó árboles y líneas eléctricas. Los residentes recurrieron a las redes sociales para encontrar lavanderías abiertas y Wi-Fi funcionando, mientras que otros buscaban comida, pañales y toallitas de limpieza para vecinos de bajos ingresos.

      Mientras tanto, las fuertes lluvias en el centro de Ohio provocaron inundaciones repentinas que cubrieron las carreteras la mañana del jueves en Columbus, la capital del estado, donde equipos de emergencia rescataron a automovilistas de autos varados y salvaron a un niño de 12 años que fue arrastrado desde un puente.

      La empresa Northern Indiana Public Service Co. informó que 68.000 clientes seguían sin electricidad hasta la mañana del jueves, la mayoría de ellos en el condado de Lake, junto a la frontera con Illinois. La empresa de servicios públicos indicó que ha restablecido el suministro a otros 306.500 clientes desde el 11 de agosto. Pero no se espera que la electricidad se restablezca por completo hasta el martes en algunos lugares, incluido Gary.

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      Courtney Page-Tan, catedrática de Indiana University Indianapolis que estudia la resiliencia comunitaria, señaló que las preocupaciones de salud aumentan cada día durante un corte prolongado. Como muchas personas usan generadores, una ventilación deficiente puede provocar intoxicación por monóxido de carbono.

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