Indonesia busca a 129 tras volcar un ferry

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Yakarta, Indonesia.- Los socorristas en Indonesia buscaban el domingo al menos a 129 personas desaparecidas después de que un ferry se volcó debido al mal clima en el mar de Java.

Al menos 108 personas fueron rescatadas y se recuperaron los cuerpos de seis pasajeros mientras la operación de búsqueda se ampliaba en la zona.

El ferry, que transportaba a más de 240 personas viajaba desde Surabaya, en Java Oriental, hacia Banjarmasin, en la provincia de Kalimantán del Sur, en la isla de Borneo, dijeron funcionarios.

El capitán del buque había reportado previamente un mar agitado con olas de hasta 3 metros antes de emitir un mensaje de auxiliar, en el que dijo que el barco se estaba escorando, dijo I Putu Sudayana, responsable de la Oficina de Búsqueda y Rescate en Banjarmasin. Más tarde, las autoridades recibieron información que indicaba que la embarcación se había volcado.

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La agencia de rescate en Banjarmasin indicó que recibió un reporte dos horas después de que se perdió contacto con el Virgo Transport 8 aproximadamente a las 2 de la madrugada.

Según información inicial, la última posición conocida del buque estaba en el mar de Java, a unos 148 kilómetros de Banjarmasin. Los documentos del barco indicaron que llevaba a 243 personas, incluidos 213 pasajeros y 30 tripulantes, aunque es común en Indonesia que el número de pasajeros difiera del manifiesto. Se informó que la embarcación también transportaba 89 vehículos.