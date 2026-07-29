Incendios en Burdeos: sector vinícola enfrenta graves pérdidas

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Desde sus viñedos en la región vinícola de Burdeos, Edouard le Grix de la Salle a veces puede oler los bosques ardiendo a lo lejos. El humo trae consigo un tufillo de dificultades para las perspectivas económicas de la región.

Los incendios forestales, que han quemado una superficie cuatro veces mayor que París y han obligado a 220,000 personas a abandonar sus hogares y algunas de las atracciones turísticas de la región, prometen asestar un duro golpe a la economía francesa, ya de por sí asfixiada.

"Es un apocalipsis físico cuando ves todos estos lugares donde no queda nada salvo casas y bosques quemados, y luego está el apocalipsis económico", afirmó Patrick Seguin, presidente de la cámara regional de comercio, con la voz quebrada por la emoción en una entrevista telefónica.

Esto "va a ser una puñalada por la espalda para lo que queda de nuestra economía".

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Le Grix de la Salle es uno de los empresarios que se preparan para el golpe. Los llamamientos del gobierno francés para que la gente evite la región causan consternación.

"Es increíble que hayan dicho algo así, sobre todo en un momento en que el turismo del vino se vuelve cada vez más importante", señaló.

El consumo del legendario vino de Burdeos se ha desplomado debido a que los jóvenes se inclinan por otras bebidas y la competencia de viñedos en el extranjero es mayor. Los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han provocado una resaca adicional entre los viticultores y en buena parte de la economía mundial.

"El negocio del vino lleva varios años en crisis y está empeorando con los problemas geopolíticos, las dificultades ya generalizadas de la inflación y el hecho de que el vino está pasando de moda entre los jóvenes", afirmó Le Grix de la Salle.

"En realidad, el turismo era la única parte dinámica del negocio que seguía creciendo, para nosotros y, en general, para los vinos de Burdeos", añadió. "Y ahora esto llega como un freno".

La finca vinícola Grand Verdus de su familia está a unos 35 kilómetros (20 millas) de los incendios que arden desde la semana pasada al otro lado del río Garona, que atraviesa Burdeos. La región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, es la más grande de la Francia continental por superficie y los incendios solo han afectado a un pequeño porcentaje de ella. Pero la marca en su reputación es considerable.

"¿Cómo no pensaron en proteger ese sector?", se preguntó Le Grix de la Salle. "Y el sector cultural también. Hay tanto que visitar en Burdeos. Hay tantos museos, hay fincas vinícolas. Es increíble".

La región del suroeste de Francia está repleta de lugares vacacionales para turistas atraídos por playas de arena fina, fincas vinícolas, algunos de los mayores bosques de pinos de Francia y la histórica ciudad de Burdeos, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La bahía de Arcachon, rica en ostras, atrae a los amantes de la gastronomía. Pero el fuego y las evacuaciones han vaciado algunos de los sitios más concurridos.

La cámara de comercio afirma que 39.000 empresas se han visto afectadas en la región, que es un polo de las industrias de defensa y aeroespacial, entre las que se encuentran Airbus, Dassault y Thales.

Incluso antes de los incendios, la cámara de comercio indicó que el aumento de los costos de la energía reducía las ganancias. Alrededor del 94% de las empresas que respondieron a una encuesta de compañías regionales a mediados de julio dijeron que enfrentan dificultades.

"Recibimos cada vez más llamadas de responsables de pequeñas y medianas empresas, microempresas y negocios artesanales que piden ayuda y dicen: '¿Qué voy a hacer mañana?'", manifestó Seguin.

Dos tribunales mercantiles en las ciudades de Burdeos y Libourne informaron de un aumento del 37% en las liquidaciones de empresas desde junio de 2025 hasta el mismo mes de este año, señaló.

El alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, dijo que algunos restauradores le han contado que las reservas se han desplomado. Se opone a las peticiones de otros funcionarios para que la gente evite la región. Ha señalado repetidamente que la ciudad no ha sido evacuada y no está cerrada a la actividad económica.

"Los museos están abiertos, los cafés y los restaurantes están abiertos", afirmó. "La vida también continúa en nuestra hermosa ciudad".