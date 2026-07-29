Artistas transforman hospital en Los Ángeles en Hospital de las Emociones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Justo después de la ambulancia y la rampa para sillas de ruedas esperan el doctor Moodswing y el doctor Feelgood, vestidos con batas blancas almidonadas y listos para registrarte con una pulsera de paciente de color naranja neón.

Sin embargo, en este hospital no te examinarán los signos vitales, sino los sentimientos.

El "Hospital de las Emociones" es una experiencia artística inmersiva que explora distintas facetas de lo humano dentro del St. Vincent Medical Center, cerrado desde hace tiempo, cerca del centro de Los Ángeles.

El antiguo hospital fue fundado en 1856 por la orden religiosa de las Hijas de la Caridad para atender a personas pobres, antes de declararse en bancarrota en 2020 y ser comprado por inversionistas privados. El lugar será remodelado para convertirse en un refugio para personas sin hogar y en un centro de salud mental y tratamiento de adicciones, cuya primera fase abrirá más adelante este año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero hasta finales de septiembre, en las habitaciones del hospital hay 80 instalaciones de 70 artistas. Cada artista recibió alrededor de 14.000 dólares para transformar cuatro pisos de espacios clínicos en la exploración de sentimientos, desde traumas médicos y familiares hasta el duelo por el cambio climático y los centros de detención de inmigrantes.

Espacios hospitalarios estériles se convierten en coloridas instalaciones artísticas

El proyecto fue creado con el espíritu de Meow Wolf y otros centros de entretenimiento con fines de lucro que abordan el arte como diversión.

Como en la película "Inside Out" ("Intensamente") de Pixar, criaturas codificadas por colores repartidas por toda la muestra personifican una gama de emociones que va desde la alegría y la esperanza hasta la ira y la tristeza. Un monstruo peludo de color naranja guiña un ojo desde detrás de un puesto de enfermería, mientras dos gigantes verdes en duelo que simbolizan los celos se enfrentan en una sala de examen por lo demás normal, con los rostros decorados con expresiones absurdas, similares a las de un payaso.

Las bolsas de suero intravenoso están llenas de líquidos de colores arcoíris, las lámparas de examen del techo están adornadas con un dosel de flores artificiales y las muletas están cubiertas con pelucas estrafalarias y caricaturescas.

Entre en el "Departamento de Resiliencia" y encontrarás una mariposa prismática de vidrio que refracta la luz, acompañada de una inquietante pieza de audio interactiva sobre la experiencia de un artista al sufrir una convulsión epiléptica. El sonido de gruñidos y respiración entrecortada en los audífonos contrasta con gritos, grabados y reproducidos en la sala para crear un efecto surrealista, como de estar fuera del cuerpo.

En la habitación contigua, mil huevos fritos con la yema hacia arriba están esparcidos por la cama, las paredes y el suelo; la artista, Melan Allen, explicó que representan los huevos que la obligaron a comer durante su infancia pese a que los odiaba. La sala resonó especialmente con Sharon Maxwell, quien condujo desde San Diego para ver la muestra.

"Tengo muchas historias con huevos", comentó. "Estoy en recuperación de un trastorno alimentario, así que he estado en tratamiento, he estado en hospitales. Todo es muy estéril".

Maxwell señaló que, aunque ir al hospital puede ser una experiencia aislante, visitar una exposición de arte en uno le hizo sentir una renovada sensación de conexión. Aquí no hay enfermeras, cirujanos ni pacientes, y todos están en igualdad de condiciones como espectadores.

"Ser la persona en la cama, estar recibiendo tratamiento por temas de salud mental, es como si fueras un espectáculo", expresó.

Una mirada sensible a la ansiedad, el miedo y el trauma

En el "Departamento del Miedo", un personaje virtual basado en una persona real pronuncia un discurso vulnerable sobre el estrés postraumático por haber servido en una zona de combate y luego lee una nota de suicidio que combina experiencias de varios veteranos mediante IA. La instalación se titula "La sala que nunca cerró".

Más adelante por el pasillo, otra habitación está cubierta de piso a techo con retratos en blanco y negro dibujados con líneas frenéticas por un artista que pasó 15 meses en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos.

"Me fui de Rusia en 2022 por mis opiniones políticas y porque soy gay. Lo que pensé que sería una búsqueda de seguridad se convirtió en un encuentro prolongado con el miedo", manifestó Grisha Stepanian.

Su instalación examina "cómo el miedo se asienta en el cuerpo, cómo permanece, incluso cuando no hay un peligro inmediato. Cómo la seguridad, cuando aparece, se siente temporal, casi irreal".

Las salas más logradas juegan con el lenguaje visual de un espacio médico sin dictar qué se debe sentir.

En otra habitación del "Departamento del Miedo", la artista Dongpu Ling creó una inquietante instalación de figurillas transparentes —moldeadas con cinta de embalaje— para dar vida a una visión de su abuelo. Él murió hace años en Shanghái, donde describió haber visto fantasmas alrededor de su cama de hospital justo antes de morir.

Retorcidas en innumerables posiciones, las figuras de rostros en blanco ocupan camillas y desaparecen en rejillas de ventilación del techo, de un gris institucional. La obra también se nutrió de la experiencia de Ling cuando era niña y pasó 10 días en el hospital con fiebre.

"Casi me muero. No podía comer", relató. "Una noche vomité sangre tres veces".

El proceso de crear la instalación fue intenso, contó Ling. Cuando intentó ir a su estudio y por accidente bajó al sótano, donde normalmente se guardan los cuerpos antes de ser trasladados a funerarias, dijo que encontró algo escalofriante: "Hacía un frío helado y había un silencio absoluto".

Reconocer una paradoja de emociones

Ondrea Boggs, técnica de ultrasonido, dijo que las instalaciones le recordaron la tenacidad y la resiliencia de las personas incluso frente a la muerte, algo que presenció trabajando en una unidad de cuidados intensivos y en una sala de emergencias.

"Me enfrento a personas que luchan todos los días, que salen adelante y que son fuertes", afirmó.

Boggs se conmueve cuando ve a un paciente o a su familia capaces de mantener la esperanza durante un momento difícil.

"Me anima recordar que eso es posible", expresó. "Incluso en medio de momentos de tristeza todavía se puede experimentar alegría; no es como una experiencia aislada en la que tienes que atravesar la tristeza para sentir alegría, ¿verdad? Ambas pueden compartirse al mismo tiempo y ambas pueden honrarse".

Para otros visitantes, las instalaciones también reflejaron esa paradoja de emociones.

"Hay consuelo en que alguien más vea nuestra emoción, ya sea alegría y celebración o pena y dolor. Hay algo en la experiencia humana: necesitamos ser vistos", dijo Maxwell. "Esta exposición de arte realmente lo muestra de una manera profunda. Creo que puso a la humanidad en exhibición de una forma muy poderosa".