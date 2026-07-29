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Seguridad

Cae otro "diablero" de Abastos con más de 100 dosis de drogas

El detenido fue certificado médicamente y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado

Por Redacción

Julio 29, 2026 03:38 p.m.
A
Cae otro diablero de Abastos con más de 100 dosis de drogas
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      Como resultado de la presencia permanente y los recorridos preventivos para combatir el narcomenudeo en calles de la Central de Abastos, oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital realizaron la detención de un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, al ser encontrado con más de 100 dosis de distintas drogas.

      La intervención ocurrió cuando los agentes de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detectaron al individuo consumiendo marihuana en las inmediaciones de la calle Sexta Oriente y el Andador CB de la Central de Abastos.

      Al realizar una inspección preventiva, el sujeto fue encontrado en posesión de diversas bolsas con características propias de marihuana, "cristal", cocaína y "piedra", además de un moledor.

      En total, se decomisaron 47 bolsas con marihuana, 38 con "cristal", nueve con cocaína y ocho con "piedra", dando un peso aproximado de 360 gramos que presuntamente serían destinadas a su distribución.

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      Tras informarle sus derechos, el detenido identificado como Jorge "N" de 31 años, fue certificado médicamente y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.

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