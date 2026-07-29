SSPC realiza cierres viales por lluvia en la capital
Hay restricciones en los bulevares Jacobo Payán y en el Río Santiago
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que persisten las lluvias en los cuadrantes poniente, centro y norte de la ciudad.
Al momento, señaló, hay cierre a la circulación vehicular en el bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita) y en el bulevar del Río Santiago, en el tramo de 20 de Noviembre a Coronel Espinoza.
Ante esto, la Policía Vial mantiene señalética restrictiva y patrullajes preventivos en las principales avenidas principales.
"Maneja con precaución y modera tu velocidad", recomendó.
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