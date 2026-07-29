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SSPC realiza cierres viales por lluvia en la capital

Hay restricciones en los bulevares Jacobo Payán y en el Río Santiago

Por Pulso Online

Julio 29, 2026 03:16 p.m.
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Foto: SSPC

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que persisten las lluvias en los cuadrantes poniente, centro y norte de la ciudad.

      Al momento, señaló, hay cierre a la circulación vehicular en el bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita) y en el bulevar del Río Santiago, en el tramo de 20 de Noviembre a Coronel Espinoza.

      Ante esto, la Policía Vial mantiene señalética restrictiva y patrullajes preventivos en las principales avenidas principales.  

      "Maneja con precaución y modera tu velocidad", recomendó.

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