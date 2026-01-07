logo pulso
Instituto de Finanzas: Venezuela avanza en transición controlada

El análisis del Instituto de Finanzas Internacionales revela detalles sobre la transición económica en Venezuela.

Por El Universal

Enero 07, 2026 08:22 p.m.
A
Instituto de Finanzas: Venezuela avanza en transición controlada

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Tras la salida de Nicolás Maduro, Venezuela avanza hacia una transición económicamente controlada, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

En el análisis titulado "Señales tempranas e implicaciones para el mercado", el organismo que funge como asociación que agrupa a las entidades financieras más importante en el plano global, pone de manifiesto que no se ha dado una situación tortuosa.

Se perfila como un proceso gestionado y orientado a la economía, en lugar de una transición abrupta, aseguró, interpretación que se refleja cada vez más en los precios del mercado.

Como primer punto clave, el IIF, señaló que los petroprecios bajaron ante las expectativas de una normalización del suministro a mediano plazo.

Esa moderación, agregó, ha estado acompañada de un repunte de las acciones del sector energético en las plazas bursátiles, ya que los mercados consideran que la intervención estadounidense favorece la normalización del suministro a mediano plazo, en lugar de una interrupción inmediata.

Mientras que los activos regionales se han mantenido estables, los instrumentos soberanos venezolanos y bonos emitidos por la petrolera en dificultades han subido de precio a medida que los inversionistas revisan sus previsiones de recuperación.

Dentro de ese contexto, destacó que las repercusiones en los mercados emergentes han sido limitadas, con activos regionales estables y las divisas latinoamericanas recuperándose del reposicionamiento inicial.

Por su parte, la deuda soberana venezolana y de los petrobonos, se recuperó de niveles problemáticos, aunque las limitaciones estructurales mantienen las valoraciones a largo plazo en la incertidumbre.

Finalmente, para el IIF, el suministro de petróleo a mediano plazo dependerá de si la transición genera una estabilización y reformas creíbles en medio de la persistencia de riesgos institucionales, políticos y operativos.

