Policía australiana investiga actores extranjeros en crímenes antisemitas

MELBOURNE, Australia (AP) — Detectives australianos están investigando si actores extranjeros están pagando a delincuentes para cometer ataques antisemitas en el país, informó la policía el miércoles.

El Comisionado de la Policía Federal de Australia, Reece Kershaw, se reunió el miércoles con jefes de policía estatales para comentar un aumento en los crímenes antisemitas en Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Creemos que algunos incidentes podrían estar perpetrados por criminales a sueldo", dijo Kershaw a los periodistas en la capital nacional, Canberra.

"Por lo tanto, parte de nuestras investigaciones incluyen: quién está pagando a esos criminales, dónde se encuentran esas personas, si están en Australia o en el extranjero, y cuál es su motivación", agregó Kershaw.

El comisionado no aceptó preguntas de los reporteros.

Kershaw informó a responsables del gobierno federal y estatal el martes en una comparecencia sobre el antisemitismo que los detectives investigan 15 denuncias de delitos antisemitas graves.

"Estamos investigando si actores o individuos extranjeros han pagado a delincuentes locales en Australia para llevar a cabo algunos de estos crímenes en nuestros suburbios", dijo Kershaw después de la reunión del martes.

"Estamos examinando si —o cómo— han sido pagados, por ejemplo en criptomoneda, lo cual puede tardar más en identificarse", añadió.

La policía también estaba investigando si los jóvenes estaban involucrados en el antisemitismo y si habían sido radicalizados en línea y alentados a cometer actos antisemitas, dijo Kershaw.

El primer ministro, Anthony Albanese, declinó hacer comentarios el miércoles sobre quién podría estar financiando el crimen antisemita en Australia.

"Es importante que la gente entienda de dónde provienen algunos de estos ataques y parece... que algunos de estos están siendo perpetrados por personas que no tienen un problema particular, no están motivados por una ideología, sino que son actores pagados", dijo Albanese a los periodistas.

Un ataque el martes que incluyó un incendio provocado y grafiti en una escuela infantil cerca de una sinagoga en Sydney se sumaba a una serie de ataques dirigidos en las ciudades más grandes de Australia, Sydney y Melbourne, donde vive el 85% de la población judía del país.

Se han registrado incendios y otros ataques en edificios, negocios y automóviles. Una persona sufrió quemaduras en un incendio provocado en una sinagoga en Melbourne en diciembre.

Después del incendio de la escuela infantil, la Policía de Nueva Gales del Sur dijo que el número de detectives que trabajan para el equipo Pearl, formado para investigar crímenes antisemitas, se había duplicado de 20 a 40.

Los detectives del equipo Pearl arrestaron a Adam Edward Moule, de 33 años, la noche del martes y lo acusaron de intentar incendiar una sinagoga en el suburbio de Newtown en Sydney el 11 de enero.

Un acelerante líquido ardió sin que el edificio se incendiara. También se pintaron esvásticas rojas en una pared exterior.

Moule debía comparecer ante un tribunal de Sydney por múltiples cargos el miércoles, pero su caso fue aplazado hasta el jueves para dar tiempo a que informe a un abogado. Permanecerá bajo custodia hasta entonces.

La policía dice que se espera que el presunto cómplice de Moule sea arrestado pronto.